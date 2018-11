Germania-Turchia | quando la democrazia soccombe al business e agli interessi

huffingtonpost

(Di lunedì 5 novembre 2018) Ha vissuto per 40 anni tra Francia e, paese quest'ultimo dove era stato accolto con lo status di rifugiato. Ma, entro il 22 gennaio del 2019, sarà costretto ad andare via non essendogli stato rinnovato il permesso di soggiorno. E' l'amara e assurda storia del giornalista turco Adil Yiğit, 60 anni, che paga così il suo gesto di contestazione nei confronti del presidente dellaRecep Tayyip Erdoğan, che da oltre due anni porta avanti nel suo Paese un'azione repressiva nei confronti della libertà di stampa.Almeno 170 operatori dell'informazione sono in carcere tra Istanbul e Ankara, in attesa di giudizio o già condannati per terrorismo. Proprio per questo, lo scorso 28 settembre, Yiğit si è presentato alla conferenza stampa congiunta di Erdoğan e della cancelliera Angela Merkel a Berlino, indossando una metta con su scritto ...