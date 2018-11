Generali Italia lancia Ora di futuro

Generali Italia presenta "Ora di Futuro" : un progetto dedicato a bambini - scuole e famiglie : Con questo progetto vogliamo dare ai bambini gli strumenti per affrontare il mondo, ma anche la speranza di avere un impatto su di esso", ha affermato l'AD di Generali Marco Sesana. L'iniziativa ha l'...

Al via ad Ecomondo gli Stati Generali della Green Economy 2018 : 7 proposte per rilanciare l’economia in Italia : Sette priorità programmatiche per rilanciare l’economia Italiana definite dal Consiglio nazionale della Green Economy – formato da 66 organizzazioni di imprese – e proposte alle forze politiche del nuovo Parlamento e al nuovo Governo, saranno il tema centrale degli Stati Generali della Green Economy 2018, organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il supporto tecnico ...

Manovre Generali. I soci italiani si rafforzano - credono nella forza del Leone : Quando il prossimo 21 novembre Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, presenterà il nuovo piano industriale, si verificherà un "disallineamento": infatti lui presenterà il business plan prima dell'assemblea del prossimo aprile che dovrà riconfermarlo per tre anni. Ma nessuno immagina sorprese al momento della riconferma. Con il suo spirito pragmatico e il suo stile ecumenico, l'amministratore delegato ...

Generali - Nagel : positivo rafforzamento azionisti italiani : Milano, 25 ott., askanews, - L'Ad di Mediobanca Alberto Nagel vede con favore il rafforzamento in atto da parte di alcuni azionisti italiani come Del Vecchio e Caltagirone nell'azionariato di Generali,...

Forza Italia - rinviati gli Stati Generali con Berlusconi a Ischia per maltempo : Sono Stati rinviati gli Stati Generali di Forza Italia sul tema 'Il Sud riparte con Forza Italia' previsti a Ischia il 27 ed il 28 ottobre prossimi. 'Tale decisione, assunta d'intesa con il Presidente ...

Farnesina : lunedì a Villa Madama la terza edizione degli Stati Generali della lingua italiana nel mondo : Roma, 19 ott 18:30 - , Agenzia Nova, - Si terrà il 22 ottobre prossimo a Villa Madama, a Roma, la terza edizione degli Stati generali della lingua italiana nel mondo. Lo riferisce... , Com,

Generali Italia - la Direzione Affari Legali è team dell'anno : "In un settore altamente regolato e complesso sanno sempre come contribuire concretamente all'attuazione della strategia aziendale con la loro can - do attitude". Con questa motivazione, agli ...

Dalla green economy il rilancio dell’occupazione in Italia : il 6 e 7 novembre la 7ª edizione degli Stati Generali : green economy e nuova occupazione per il rilancio dell’Italia: è questo il tema della 7° edizione degli Stati Generali della green economy 2018 che si svolgeranno a Rimini, nell’ambito di Ecomondo, i prossimi 6 e 7 novembre. L’evento è organizzato, con il supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, dal Consiglio Nazionale della green economy, composto da 66 organizzazioni di imprese, che quest’anno presenterà ai rappresentanti ...

Economia : Mossa - Generali - a 'La Stampa Tuttosoldi' - l'Italia non rischia un attacco speculativo : Roma, 15 ott 10:27 - , Agenzia Nova, - C'è incertezza sui mercati, i nostri clienti sono un po' preoccupati e ci chiedono sempre più spesso protezione del patrimonio di famiglia.... , Res,

Berlusconi a Ischia - stati Generali di Forza Italia : Il Sud riparte con Forza Italia. È il tema degli stati generali di Forza Italia in programma nel centro Congressi Regina Isabella di Lacco Ameno ad Ischia il 27 e il 28 ottobre prossimi. È annunciata ...

La presidente di Confartigianato Scarzanella a Roma agli stati Generali della montagna italiana : "Mi auguro " prosegue Claudia Scarzanella " che dall'incontro di martedì prossimo prendano avvio le basi per una vera politica a favore della montagna, territorio strategico per l'intero Paese in ...

Greenpeace : manifestazioni in 15 città italiane per chiedere a Generali di diventare leader contro i cambiamenti climatici : “Acqua alta in arrivo”, “cambiamenti climatici in corso”. Con questi messaggi i volontari di Greenpeace hanno manifestato quest’oggi in circa 15 città italiane, nei pressi di diverse agenzie di Assicurazioni Generali. “Il binomio cambiamenti climatici e Assicurazioni Generali – si legge in una nota – è presto spiegato: da circa un anno Greenpeace, in collaborazione con Re:Common e molte associazioni internazionali, chiede al ...

Salone della CSR - Generali Italia presenta Bullyctionary e vince Premio Areté : Da "analfabeta" a "zoticone" passando per fifone, ciccione, grassone, o addirittura alla minaccia perentoria "muori". Sono questi alcuni dei termini usati dai giovanissimi sui social ed anche nella ...