Gazzetta Milan camaleontico e dal cuore grande | è la strada giusta

Gazzetta Le pagelle di Udinese-Milan : super Romagnoli - bene Bakayoko : NEWS MILAN Tutti promossi in casa Milan . Difesa compresa, considerando il primissimo e inedito clean sheet della stagione. Nelle pagelle di oggi de La Gazzetta dello Sport infatti, nessun rossonero va sotto alla sufficienza. Il migliore non può che essere lui: il capitano. E' infatti un Alessio Romagnoli nuovamente eroico, che consegna altri tre punti ...

Gazzetta Inter-Milan - Gordon Singer non ci sarà : Ma gli occhi di tutto il mondo saranno puntati chiaramente sul campo, dove si sfideranno due squadre che vivono entrambe buoni periodi di forma. Gennaro Gattuso è apparso calmo e tranquillo , è ...

Gazzetta La 'Top 11' del Milan da derby FOTO : Milan NEWS Mancano poco più di 72 ore all'inizio del primo derby Inter-Milan della stagione, quello che sarà il numero 224 della storia. Oggi la Gazzetta dello Sport ha voluto redigere una sorta di 'Top-11' delle due società Milanesi proprio in vista del tanto atteso derby, riguardanti i calciatori che in passato sono stati visti come i più rappresentativi ...