Gattuso senza limiti | ' E' mancato il veleno | Milan fortunato'

Gattuso - nel derby Milan senza paura : ANSA, - CARNAGO, VARESE,, 20 OTT - Il Milan deve affrontare il derby "senza paura". E' la ricetta di Rino Gattuso, alla vigilia della sfida con l'Inter, "una squadra forte, non solo sulla carta, e lo ...

Sassuolo-Milan 1-4. Il Milan vince senza Higuain e puntella la panchina di Gattuso : Nella partita più delicata della sua travagliata partenza di stagione, con due attaccanti tra i quali la stella Higuain indisponibili per infortunio, il Milan riesce a portare a casa tre punti da un ...

Il Milan senza attaccanti contro il Sassuolo - Gattuso : "Qualcosa ci inventeremo" : Il Milan è in evidente difficoltà: sei punti dopo cinque giornate di campionato sono pochi. Gennaro Gattuso, tecnico dei rossoneri, è un uomo di mondo, e certe cose sa bene come girano. A tutte le latitudini gli allenatori sono legati ai risultati. In questo senso, iniziano a circolare voci su un possibile cambio in panchina, si parla, infatti,...

PROBABILI FORMAZIONI / Empoli Milan : quote - ultime novità live. Gattuso senza Higuain (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Empoli Milan: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Posticipo della sesta giornata al Castellani, Gattuso ha ancora un paio di dubbi(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:49:00 GMT)

Gattuso : “il Milan deve cambiare registro senza palla e stare compatti” : “Sono momenti in cui bisogna mettere da parte la rabbia, trovare tranquillità, parlare il meno possibile. Stiamo lasciando punti per strada ma le prestazioni non sono tutte da buttare via. Gridare, sbattere pugni sul tavolo, tenere facce deprimenti non serve a nulla. Dobbiamo credere nella nostra forza”. Rino Gattuso è convinto che non serva il pugno duro per sbloccare il Milan. “Se faccio scenate, il Mario Merola della ...

Milan - Gattuso : 'Così non basta - nella ripresa senza benzina' : MilanO - 'Non abbiamo ancora continuità per 90 minuti, oggi abbiamo giocato per 60'' . Il tecnico del Milan Rino Gattuso commenta così ai microfoni di beIN Sports il pareggio subito in pieno recupero ...