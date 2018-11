Galli della Loggia | «Il sovranismo non c' entra niente col nazionalismo novecentesco»

NBA 2019 - i risultati della notte (3 Novembre) : Golden State prosegue la striscia vincente - Gallinari e i Clippers tornano alla vittoria : Otto partite nella notte NBA. Non si ferma la striscia vincente dei Golden State Warriors, arrivati alla loro settima vittoria consecutiva dopo aver sconfitto per 116-99 i Minnesota Timberwolves. Decisivo l’ultimo quarto, chiuso con un parziale di 33-12 in favore dei campioni in carica. Doppia doppia per Kevin Durant, autore di 33 punti e 13 rimbalzi, ma ottima gara anche per gli “Splash Brothers” con Steph Curry che chiude con ...

NBA 2019 - i risultati della notte (31 ottobre) : i Raptors tornano a vincere - i Kings volano - ko i Clippers di un grande Gallinari contro i Thunder : Otto le partite nella notte NBA. Allo Spectrum Center vittoria di Charlotte (125-113) contro Miami. Grazie ad un Tony Parker di lusso, da 24 punti e 11 assist, gli Hornets si sono imposti sugli Heat. Illuminante la regia del 36enne francese, entrato a far parte del club dei più grandi della Lega avendo superato i 19.000 punti in carriera. Un traguardo degno di nota per l’asso transalpino. A sostegno dell’azione di un Parker ...

UniVda - nel consiglio entra l'Assessore alla cultura della Lombardia Aosta - Si tratta del Professor Stefano Bruno-Galli - di Annibale Salsa ... : La Giunta regionale ha nominato sempre questa mattina i tre componenti del consiglio dell'Università della Valle d'Aosta , di sua competenza. Si tratta del Professor Stefano Bruno-Galli , docente ...

Cecilia Bartoli : 'Io - primadonna della lirica - riapro il Galli di Rimini dopo 75 anni' : 'Sono stra-contenta. Riaprire un teatro è un momento storico'. Cecilia Bartoli scende dal palco dell'Amintore Galli di Rimini seguita da dieci minuti di applausi per la prima rappresentazione dopo 75 ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Steph Curry e Kevin Durant trascinano Golden State - vittoria anche per i Clippers di Gallinari : Quattro partite nella notte NBA. I Golden State Warriors centrano il quarto successo consecutivo imponendosi per 114-120 sul campo dei Brooklyn Nets. Mattatori della serata Steph Curry, che chiude con 35 punti e stabilisce il record di partite consecutive (7) con cinque o più triple realizzate, e Kevin Durant, che ne segna 34. Ai Nets non riesce la clamorosa rimonta contro i campioni in carica. Dopo aver condotto la gara con ampio margine fino ...

Ue - Galli della Loggia : "Moscovici mi ricorda Gorbaciov con l'Urss" : Nel suo editoriale per il Corriere della Sera - "L"irrealtà politica sul baratro" - Ernesto Galli della Loggia tira le orecchie al governo, ma anche - per non dire soprattutto - all'Unione Europea e al commissario Ue, il francese Pierre Moscovici.Come? Così: "Peccato però che sia l"istituzione che egli rappresenta, cioè l"Unione europea, questa Unione europea, a non avere più alcuna presentabilità e credibilità politica. Da questo punto di vista ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Bucks - Raptors e Pelicans ancora imbattuti. Warriors maestosi a New York - ok i Clippers di Gallinari : Nell’appena passata notte NBA si sono giocate sette partite, che hanno confermato lo status di imbattute di Milwaukee Bucks, Toronto Raptors e New Orleans Pelicans, che stanno attualmente ricoprendo questo status assieme ai Detroit Pistons. I Bucks, con un micidiale secondo quarto, travolgono i Minnesota Timberwolves per 95-125, con Giannis Antetokounmpo che non deve nemmeno sforzarsi più di tanto (15 punti e 12 rimbalzi), lasciando la ...

Vieni da Me - Andriana Volpe parla della sua lite con Giancarlo MaGalli : “È successo il finimondo quando ho detto la sua età” : Nessuna tregua tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, un nuovo capitolo dell’ormai nota saga lo ha scritto la conduttrice parlando dell’ex collega nel corso dell’ospitata a Vieni da me. “Ero molto contenta di passare da Mezzogiorno in famiglia a I Fatti Vostri perché mi piaceva l’idea di lavorare con Giancarlo che è un grande conduttore e un grande autore. Solo che poi si sono un po’ rovinati i rapporti, ultimamente. Devo aver ...

NBA - risultati della notte : Non bastano 24 punti di Gallinari - ko a New Orleans. Vince ancora Denver : New Orleans Pelicans-L.A. Clippers 116-109 I Pelicans si presentano imbattuti alla sfida contro Danilo Gallinari e i suoi Clippers, reduci da due successi consecutivi. Il momento decisivo della sfida ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Pelicans e Nuggets ancora a segno - cedono i Clippers di Gallinari - Blake Griffin ne fa 51 : Tre le partite nella notte NBA. Alla Little Caesars Arena di Detroit autentico spettacolo tra i Pistons e i Sixers con successo all’overtime firmato dai padroni di casa (133-132). Uno straordinario Blake Griffin (51 punti, 14 rimbalzi e 6 assist) ha trascinato la compagine allenata da coach Dwane Casey: career-high per il numero 23 che è il primo giocatore di Detroit nella storia a segnare più di 50 punti e ad ottenere più di 10 rimbalzi ...

SeniGallia - accoltellato nel parcheggio della disco : 26enne campano in rianimazione : Un 26enne campano è stato accoltellato all'addome durante una colluttazione che è scoppiata nella notte nel parcheggio della discoteca Megà sull'Arceviese a Senigallia poco dopo le 3. Per motivi ...

'Ndrangheta - arrestato a Roma latitante della cosca Gallico : Roma, 21 ott., askanews, - I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e quelli di Roma hanno arrestato nella capitale il latitante Filippo Morgante, 48 anni, personaggio di spicco della ...