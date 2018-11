Gaffe di Di Maio in Cina | chiama Ping il presidente Xi Jinping

Danilo Toninelli - troppe Gaffe in tv e sui social : Luigi Di Maio gli affianca un tutor : La gaffe sul 'tunnel del Brennero' , che non esiste ancora, è solo la ciliegina sulla torta di quattro mesi alla guida del ministero delle Infrastrutture disseminati di figure di palta , per non dire ...

Cartabianca - altra Gaffe di Luigi Di Maio : 'Taranto non ha musei degni della Magna Grecia' : ...Museo Archeologico Nazionale di Taranto sarei onorata di poterla accogliere nel museo archeologico più importante della Magna Grecia con sede a Taranto uno dei musei archeologici più importanti mondo'...

Un'altra Gaffe per Di Maio : Taranto non ha un museo degno della Magna Grecia : A Di Maio sarebbe forse bastato vedere su youtube il video di De Gasperi a Matera per evitare la clamorosa gaffe con Emiliano alla Fiera del Levante. E forse qualche brochure del museo di Taranto per non ripetersi con un"altra gaffe. "Taranto non ha musei degni della Magna Grecia" ha detto il vicepremier al programma televisivo di Rai 3 "Cartabianca", condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. Insomma secondo Di Maio, il capoluogo ionico con ...

La Gaffe di Di Maio : «Taranto non ha musei degni della Magna Grecia». E la direttrice del MarTa : venga a visitarci : In diretta tv il ministro dello Sviluppo economico dimentica l'esistenza del museo archeologico. La direttrice Eva Degl'Innocenti replica su Twitter: «Si tratta di una delle strutture più importanti al mondo»

[Il retroscena] Ma quale Gaffe su Matera - Di Maio ed Emiliano parlavano dello scontro sul super manager della cultura : Era dicembre 2015 infatti quando il governatore Emiliano lo nomina commissario straordinario dell'agenzia che si occupa di conoscere le eccellenze pugliesi e attrarre turisti da tutto il mondo. L'...

Gaffe di Luigi Di Maio con Emiliano? Ecco perché è una bufala : 16:15 - Luigi Di Maio non usa mezzi termini per replicare alla bufala che circola in Rete da stamattina e che noi di Polisblog.it abbiamo prontamente segnalato. Con un post su “Il blog delle stelle”, il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro del Lavoro, attacca duramente coloro i quali hanno cavalcato la fake news, riportando un falso labiale del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano: "Giornalisti ignoranti o in mala fede, o ...

Matera - l'ultima Gaffe di Di Maio : Bari - Passi l'ironia sul congiuntivo, ma quella sulla geografia proprio no. Al vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio, già nel mirino di quelli che a suo tempo definì 'i maestrini' sempre pronti ...

"Nessuna Gaffe su Matera" - furia Di Maio : Luigi Di Maio furioso contro i giornalisti. Replicando a chi lo accusa di aver confuso la Basilicata con la Puglia durante la sua visita a Bari, il vicepremier e ministro del Lavoro scrive su Facebook:...