Gaffe di Di Maio in Cina - chiama "Ping" il presidente Xi : Roma, 5 nov., askanews, - Gaffe del vicepremier Luigi Di Maio durante la sua visita di Stato in Cina, quando ha ripetutamente sbagliato il nome del presidente Cinese, Xi Jinping, storpiandolo in "Ping"...

Danilo Toninelli - troppe Gaffe in tv e sui social : Luigi Di Maio gli affianca un tutor : La gaffe sul 'tunnel del Brennero' , che non esiste ancora, è solo la ciliegina sulla torta di quattro mesi alla guida del ministero delle Infrastrutture disseminati di figure di palta , per non dire ...

Un'altra Gaffe per Di Maio : Taranto non ha un museo degno della Magna Grecia : A Di Maio sarebbe forse bastato vedere su youtube il video di De Gasperi a Matera per evitare la clamorosa gaffe con Emiliano alla Fiera del Levante. E forse qualche brochure del museo di Taranto per non ripetersi con un"altra gaffe. "Taranto non ha musei degni della Magna Grecia" ha detto il vicepremier al programma televisivo di Rai 3 "Cartabianca", condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. Insomma secondo Di Maio, il capoluogo ionico con ...

[Il retroscena] Ma quale Gaffe su Matera - Di Maio ed Emiliano parlavano dello scontro sul super manager della cultura : Era dicembre 2015 infatti quando il governatore Emiliano lo nomina commissario straordinario dell'agenzia che si occupa di conoscere le eccellenze pugliesi e attrarre turisti da tutto il mondo. L'...

Gaffe di Luigi Di Maio con Emiliano? Ecco perché è una bufala : 16:15 - Luigi Di Maio non usa mezzi termini per replicare alla bufala che circola in Rete da stamattina e che noi di Polisblog.it abbiamo prontamente segnalato. Con un post su “Il blog delle stelle”, il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro del Lavoro, attacca duramente coloro i quali hanno cavalcato la fake news, riportando un falso labiale del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano: "Giornalisti ignoranti o in mala fede, o ...

