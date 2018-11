Blastingnews

: Fusaro accusa Repubblica: ‘Pronta per il colpo di Stato dei Mercati’ - domcamodeca : Fusaro accusa Repubblica: ‘Pronta per il colpo di Stato dei Mercati’ - gloriabaldoni : @signor_w0lf @matteoplatone Dopodiché, visto che hai incluso anche me nell’accusa di invidia ti rispondo che io un… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Diegoattacca il quotidianondolo di voler preparare undidei Mercati puntando sulla paura degli italiani che il rialzo dello spread possa costringere il governo a varare una patrimoniale che possa colpire i loro risparmi. La polemica sollevata del ‘filosofo’ marxista, divenuto celebre grazie alle frequenti apparizioni su radio e tv, nasce da un titolo pubblicato daalcuni giorni fa in cui si dava conto dell’allarme lanciato dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, proprio sul fatto che lo spread ancora in salita possa finire per pesare direttamente sulle tasche degli italiani. Secondo, invece, si tratterebbe solo di una “strategia del terrore” messa in atto dal quotidiano fondato da Eugenio Scalfari VIDEO. Il ‘filosofo della Zanzara’ attacca il quotidiano ‘turbomondialista’ L’ennesima miccia anti...