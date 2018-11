Free2Move - Ottimizzare la gestione del parco in tempo reale

quattroruote

: Groupe PSA lancia anche in Italia il servizio Free2Move Connect Fleet, una soluzione telematica semplice ed efficac… - notiziarionet : Groupe PSA lancia anche in Italia il servizio Free2Move Connect Fleet, una soluzione telematica semplice ed efficac… - carrozaut : Groupe PSA lancia anche in Italia il servizio Free2Move Connect Fleet, una soluzione telematica semplice ed efficac… -

(Di lunedì 5 novembre 2018)è il progetto di mobilità globale del gruppo PSA che comprende la società didel noleggio a lungo termine dei marchi Citroën, DS e Peugeot, ma anche una piattaforma telematica che offre molteplici servizi, soprattutto alle flotte aziendali, tra cui una app che riunisce tutti i fornitori di car sharing per consentire allutente di scegliere il veicolo più adatto alle proprie esigenze.Dedicato al B2B. Lultima novità del sistemaè Connect Fleet, una soluzione telematica semplice ed efficace perlutilizzo delauto aziendale.Connect Fleet è offerto gratuitamente per 12 mesi a tutti i clienti business che acquistano veicoli Peugeot, Citroën e DS. Questo servizio è già stato installato in Europa su più di 150.000 veicoli.Connect Fleet permette alle aziende di ridurre in modo significativo il costo totale di utilizzo della ...