Francesco Amato | sequestratore delle Poste si è arreso Reggio Emilia | la testimonianza

Processo Aemilia - chi è Francesco Amato - : Condannato a 19 anni nel maxiProcesso contro la 'ndrangheta al Nord, ha tenuto in ostaggio per oltre 7 ore cinque donne in un ufficio postale di Pieve Modolena, in provincia di Reggio Emilia, prima di ...

Reggio Emilia. Francesco Amato ha liberato tutti gli ostaggi : Dopo 8 ore si è arreso Francesco Amato. L’imputato condannato a 19 anni nel processo Aemilia contro la ‘ndrangheta, era

Arrestato Francesco Amato - aveva preso ostaggi alle Poste per otto ore : «Vi ammazzo tutti». Le quattro donne stanno bene : È stato Arrestato Francesco Amato, l'uomo condannato a 19 anni di carcere per il processo di 'Ndrangheta 'Aemilia' (processo che ha visto qualche giorno fa anche la...

Reggio Emilia - irruzione dei Carabinieri : Francesco Amato bloccato e portato fuori : Reggio Emilia Francesco Amato, imputato condannato pochi giorni fa nel maxi-processo di 'Ndrangheta «AEmilia» , da allora irreperibile, si è asserragliato per otto ore dentro l'ufficio postale di ...

Si è arreso Francesco Amato - aveva preso ostaggi alle Poste per otto ore. «Vi ammazzo tutti - voglio parlare con Salvini» : Si sarebbe arreso Francesco Amato, l'uomo condannato a 19 anni di carcere per il processo di 'Ndrangheta 'Aemilia' (processo che ha visto qualche giorno fa anche la condanna...

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio : «Sono Francesco Amato - vi ammazzo tutti e voglio parlare con Salvini» : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Prosegue stallo trattative tra forze ordine e Francesco Amato : Reggio Emilia – E’ ancora stallo nella lunga trattativa in corso da cinque ore a Reggio Emilia tra le forze dell’ordine e Francesco Amato, condannato a 19 anni nel maxi processo alla ‘ndrangheta in Emilia Romagna Aemilia, barricato con quattro dipendenti dentro un ufficio postale alle porte della citta’ (una lavoratrice e’ stata fatta uscire, e subito dopo ha accusato un malore ed e’ stata trasportata ...

Chi è Francesco Amato - il condannato che ha preso in ostaggio i dipendenti delle Poste : Francesco Amato è stato condannato in primo grado a 19 anni di carcere nel processo Aemilia, perché considerato parte dell’associazione ’ndranghetistica. Dopo la sentenza, si è dato latitante per giorni. Poi è riapparso questa mattina, quando ha fatto irruzione armato di coltello alle Poste di Pieve Modolena: "Voglio parlare con Salvini!".Continua a leggere

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio : «Sono Francesco Amato. Voglio parlare con Salvini» : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Condannato Aemilia si barrica alle Poste con 5 ostaggi. «Sono Francesco Amato». Fatta uscire una donna : alle 8.30 di questa mattina Francesco Amato, uno degli imputati condannati nel processo di 'ndrangheta "Aemilia", si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve...

Condannato Aemilia si barrica alle Poste con 5 ostaggi. «Sono Francesco Amato» : alle 8.30 di questa mattina Francesco Amato, uno degli imputati condannati nel processo di 'ndrangheta "Aemilia", si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve...

Reggio Emilia. Francesco Amato prende ostaggi nelle Poste di Pieve Madolena : Lunedì mattina di terrore a Reggio Emilia. Un uomo, condannato pochi giorni fa nel maxi-processo di ‘ndrangheta “Aemilia”, e da

Processo Aemilia - Francesco Amato prende ostaggi in Poste a Pieve Modolena - : L'uomo, irreperibile da quando aveva ricevuto la condanna nel maxi Processo di 'Ndrangheta, è armato di coltello. Ha liberato tutti i clienti, ma ha tenuto all'interno dell'ufficio i dipendenti. ...

Lasciati andare/ Su Rai 1 il film di Francesco Amato (oggi - 17 ottobre 2018) : Lasciati andare, il film commedia in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 17 ottobre 2018. Nel cast: Toni Servillo e Carla Signoris, alla regia Francesco Amato. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 16:52:00 GMT)