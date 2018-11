Fra tasse | vitto e alloggio l' università costa fino a 45mila euro a triennio

Maltempo - situazione in diretta : Frana nel Bellunese - molti paesi isolati. Castelli : «Stop a tasse e cartelle» : Continuano i disagi in tutta Italia per l'ondata di Maltempo. In particolare è il Veneto a soffrire con frane, smottamenti e paesi isolati. Pesanti disagi anche al sud, dove gli...

GianFranco D'Angelo - "basta tasse - ho già dato"/"Alla villa in Sardegna non rinuncio" : Gianfranco D'Angelo, "basta tasse, ho già dato": il conduttore dopo una vita di lavoro non ci sta a rinunciare a ciò che si è guadagnato. Tra cui la villa in Sardegna, che però ha un costo.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:35:00 GMT)

Manovra - Conte : Francamete non so cosa si aspettasse Moscovici : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Taglio delle tasse : perché la Francia di Macron può farlo e noi no : La differenza sta tutta nei fondamentali economici che rendono il governo di Parigi molto più affidabile sui mercati finanziari

La Francia dà il via a un maxi-taglio delle tasse : “Deficit-Pil al 2 - 8%”. Di Maio : “Noi siamo uno Stato sovrano come loro” : Il governo della Francia prevede per l’anno prossimo un taglio delle tasse pari a 24,8 miliardi di euro, nel tentativo di dare impulso all’economia e creare più posti di lavoro. Per finanziare la misura, il deficit pubblico del Paese dovrebbe aumentare dal 2,6 per cento del Pil di quest’anno al 2,8 per cento l’anno prossimo, comunque sotto al 3 per cento. Le misure per il 2019 sono basate su una previsione di crescita stimata all’1,7 per ...

Parigi vara maxi taglio delle tasse : deficit-Pil salirà al 2 - 8% | Di Maio : "L'Italia è un Paese sovrano come la Francia - facciamo come loro" : Il governo francese prevede per il 2019 un taglio delle tasse pari a 24,8 miliardi di euro, nel tentativo di dare impulso all'economia e creare più posti di lavoro. Per finanziare la misura, il deficit pubblico del Paese dovrebbe aumentare dal 2,6% del Pil di quest'anno al 2,8% l'anno prossimo. Di Maio: "Copiamoli"