Fotografi | è morto Jean Mohr | reporter di rifugiati e immigrati

Il mondo della Fotografia in lutto : è morto Emiliano Mancuso : La notizia è giunta da poco: il mondo della fotografia dice addio ad Emiliano Mancuso, giovane fotografo romano. I suoi scatti nascevano dall'amore profondo per la filosofia. Ne ha dato notizia l’amico e collega Mario Spada: “Non mi pare vero, non mi faccio capace”.