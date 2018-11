optimaitalia

: #Fortnite dice addio al Cubo, cosa è successo durante l'evento - OptiMagazine : #Fortnite dice addio al Cubo, cosa è successo durante l'evento - saras_inferno : Il cuore mi dice di giocare a Fortnite, la testa mi dice di fare qualcosa di più produttivo. - CarloCaredda86 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Decisamente disarmante la capacità didi unire i propri utenti in determinati momenti dell'anno: come già avvenuto qualche mese fa infatti, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games ha ancora una volta spinto milioni di giocatori a mettere per qualche minuto da parte le armi per assistere a un nuovo momento unico all'interno del gioco. Dopo tanta attesa infatti ildi(soprannominato Kevin, ndr) è arrivato al culmine della sua instabilità, frantumandosi in mille pezzi. Un evento che ha abbagliato i giocatori (nel vero senso della parola! Ndr), e li ha proiettati in una sorta di strano vuoto infinito, in cui erano costretti a fluttuare amabilmente assieme ad altri utenti, prima di essere catapultati nuovamente in una nuova caotica partita.Come era lecito attendersi, l'esplosione deldinon sarà esente da conseguenze, dal momento che i ...