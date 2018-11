Floyd Mayweather pronto all’esordio nelle MMA | fissato il match contro Nasukawa a Rizin 14

L’ex pugile Floyd Mayweather combatterà nella lega giapponese di arti marziali miste : Domenica sera Floyd Mayweather, ex campione del mondo di pugilato in cinque diverse categorie di peso, ha annunciato che parteciperà a un incontro della lega giapponese di arti marziali miste Rizin. Secondo il programma annunciato, Mayweather combatterà il 31 dicembre contro

Mayweather-Nurmagomedov si farà! Floyd accetta la sfida per una cifra monstre e una particolare richiesta : Mayweather-Nurmagomedov inizia a prendere forma: Fl0yd accetta la sfida a patto di ricevere una cifra con almeno 9 zeri! Nei giorni scorsi, Khabib Nurmagomedov ha lanciato alcune frecciatine ai danni dell’ex pugile Floyd Mayweather, invitandolo a misurarsi con lui sul ring. Come già accaduto in passato contro Conor McGregor, ‘Money’ potrebbe dunque ritornare ad indossare i guantoni contro un fighter MMA. La domanda è ...

Floyd Mayweather non si tira indietro : ecco la risposta alla sfida di Khabib Nurmagomedov! : Floyd Mayweather risponde alla sfida di Khabib Nurmagomedov: al pugile americano interessa solo quanto verrà pagato per l’eventuale match Cavalcando l’onda di popolarità generata dal successo nel match di UFC 229, con annessa rissa finale che ha generato grande attenzione sulla sua persona, Khabib Nurmagomedov continua a far parlare di sè. Il fighter daghestano si è prodigato in una serie di dichiarazioni ad effetto che hanno ...

Nurmagomedov sfida Mayweather : “C’è un solo Re nella giungla! Floyd - combattiamo”. Nuovo match milionario per Money? : Khabib Nurmagomedov ha lanciato il guanto di sfida a Floyd Mayweather! Il fresco Campione del Mondo dei pesi leggeri per quanto riguarda le MMA ha espresso il desiderio di fronteggiare il pugile. Il retroscena è presto detto: lo statunitense lo scorso anno sconfisse Conor McGregor in un incontro di pugilato, l’irlandese icona delle MMA è stato poi sconfitto settimana scorsa anche dal russo sull’ottagono nel suo grande ritorno alle ...

Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao 2 : il campione filippino ha accettato la sfida : Il confronto di sabato scorso [VIDEO] era la notte tra sabato e domenica in Italia tra Canelo Alvarez e Gennadij Golovkin era stato definito il match dell'anno. Probabilmente ha segnato la sorpresa dell'anno, con il messicano che ha strappato le tre cinture iridate dei pesi medi al campione kazako, infliggendogli la prima sconfitta della carriera. Inutile dire il verdetto è stato contestato, un pari sarebbe sembrato più idoneo a rispecchiare il ...