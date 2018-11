Fisco - Tesoro : entrate in aumento - nei primi otto mesi +1 - 9% : Roma, 5 ott., askanews, - Crescono le entrate fiscali. Nei primi otto mesi dell'anno, comunica il ministero dell'economia, le entrate tributarie erariali ammontano a 292,188 miliardi, in aumento dell'1,9% rispetto a gennaio-agosto del 2017. Al risultato 'contribuiscono sia le imposte dirette, +1,6%, sia quelle ...

Fisco - entrate tributarie in aumento nei primi otto mesi dell'anno : Aumentano le entrate tributarie e contributive nei primi otto mesi del 2018 . Secondo quanto comunicato dal Ministero dell'Economia e Finanze, MEF,, nel periodo tra gennaio e agosto si è evidenziato nel complesso un incremento dell'1,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per un totale di 292.188 milioni di ...

Fisco - maxi-operazione dell'Agenzia delle Entrate : caccia agli evasori - la mossa che ti condanna : Da settembre sono in aumento le richieste di giustificazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate che monitora i conti correnti italiani. Per ora il periodo finito nel mirino del Fisco è quello del ...

Tangenti al Fisco per riavere lo yacht : Briatore indagato - arrestato commercialista e un ex capo delle Entrate : Il blitz è scattato alle prime ore di questa mattina: la Guardia di Finanza ha arrestato Andrea Parolini, commercialista di Flavio Briatore, e l’ex direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini. Entrambi sono accusati a vario titolo di corruzione e frode processuale, mentre per corruzione è indagato a piede libero lo st...