Firenze Al via agli impianti di riscaldamento

La sanità pubblica viaggia a due velocità tra Prato e Firenze : Visite specialistiche programmate rapidissime nel capoluogo, mentre in provincia si deve aspettare anche per mesi

Tina Cipollari e i viaggi d'amore : trasferta a Firenze per il fidanzato Vincenzo Ferrara : Continua la storia d?amore fra Tina Cipollari e il nuovo fidanzato, Vincenzo Ferrara. L?opinionista e tronista di ?Uomini e donne? infatti, dopo la separazione dal marito...

Prezzi dei biglietti in prevendita per il tour di Fedez al via da Firenze a marzo 2019 : Dopo l'annuncio del tour di Fedez, ecco arrivare i Prezzi dei biglietti per partecipare ai concerti che l'artista di Rozzano ha organizzato per il suo ritorno sul palco da solista dopo il successo del progetto congiunto con J-Ax. Il primo concerto è previsto per il 15 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze ma i concerti proseguiranno per tutto il mese di marzo e fino alla metà di aprile, quando approderà alla Zoppas Arena di Conegliano per ...

Baglioni - al via da Firenze il tour Al centro : Quaranta date live in un tour che coinvolge tutta l'Italia. Da Firenze a Milano, da Roma , domani, sabato e domenica, a Bologna, Acireale, Bari, Eboli, Padova, Perugia, Torino. Trenta concerti in 36 ...

Foligno - investe una donna in bici in viale Firenze e scappa : rintracciato e denunciato dalla municipale : Oggi incontro interreligioso ← Salvini, le nomine in Rai ed altro Potrebbe anche interessarti Foligno, Festa Scienza e Filosofia, il presidente del Consiglio promuove incontro informativo

Firenze - via ai lavori per bloccare gli allagamenti in viale Belfiore : Firenze, 16 ottobre 2018 - Al via il completamento dell'emissario in riva destra dell'Arno , ovvero il collettore da un chilometro e 300 metri di lunghezza sotto il fosso Macinante di Firenze: si ...

Firenze. Droga : in via Carlo d’Angiò arrestato un sessantenne : Agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rifredi Peretola – con l’ausilio di agenti della Squadra AntiDroga della

Firenze. Atletica del cuore 3 : viaggio formativo per docenti ed educatori : Importante appuntamento a Firenze. Cinque giorni tra convegni, laboratori (uno è aperto anche ai non vedenti e agli ipovedenti) e

Stupro Firenze - carabiniere condannato per aver violentato le due studentesse Usa. Il collega rinviato a giudizio : Marco Camuffo condannato a 4 anni e 8 mesi per Stupro: questa la prima sentenza emessa dal gup Fabio Frangini al processo con rito abbreviato contro uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 dopo averle riaccompagnate a casa con l’auto di servizio da una discoteca fiorentina. E’ stato invece rinviato a giudizio l’altro carabiniere coinvolto nell’inchiesta, ...

Prezzi di pacchetti e biglietti per The Cure a Firenze nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : I biglietti per The Cure a Firenze nel 2019 sono disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster. I Cure saranno a Firenze il prossimo 16 giugno per un unico concerto in occasione del Festival Firenze Rocks. I biglietti per The Cure a Firenze nel 2019 erano in vendita ieri in anteprima esclusiva da applicazione ufficiale Firenze Rocks e da oggi alle ore 12.00 sono disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster. Dalle ore 12.00 ...

Firenze. Al via la seconda edizione del festival dei diritti : Firenze ‘città delle opportunità’ e per il secondo anno consecutivo ospita il festival dei diritti. Per sensibilizzare contro la violenza

Prezzi dei biglietti per Ed Sheeran a Firenze Rocks - al via la prevendita in anteprima da App : Sono disponibili i biglietti per Ed Sheeran a Firenze Rocks nel 2019. L'artista britannico sarà in concerto in Italia per tre eventi il prossimo anno, rispettivamente a Roma, Milano e Firenze. Il 14 giugno Ed Sheeran sarà in concerto alla Visarno Arena di Firenze per il Festival Firenze Rocks, il 16 giugno sarà allo Stadio Olimpico di Roma e il 19 giugno sarà la volta del concerto atteso allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti per i ...

Musica al Wired Next Fest di Firenze : il via con Amoroso - Palma - Abbate e Michielin : Il Wired Next Fest 2018 a Firenze comincia il 28 settembre con un opening Musicale: dalle ore 20:30 sul palco si alterneranno e si racconteranno Alessandra Amoroso, artista multiplatino in uscita con un nuovo album di inediti dal quale è stato tratto il singolo La stessa, tra i brani più trasmessi in radio, Giuliano Palma che si esibirà con la sua band, Federica Abbate (con il suo primo ep In foto vengo male che ha inaugurato la sua carriera da ...

Mirco Alessi/ Delitto di via Fiume a Firenze : niente ergastolo per l'assassino perchè.. (Un giorno in pretura) : Mirco Alessi, il Delitto di via Fiume a Firenze: la legge ha davvero agito correttamente? L'assenza di premeditazione ha evitato l'ergastolo all'uomo. (Un giorno in pretura) (Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 09:55:00 GMT)