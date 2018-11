Fiorello | slitta il suo varietà | Capitati male con la tempistica Rai

blogo

(Di lunedì 5 novembre 2018) Doveva essere uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno televisivo, ma poi qualcosa è andato storto ed il ritorno diin televisione èto. Il suo nuovoera praticamente già stato annunciato, con lo stesso showman che si era dichiarato pronto a calcare nuovamente il palco, con tanto di richiesta al Comune di Roma per la concessione di un'area a Tor di Quinto dove montare il set del programma. Poi, però, di mezzo ci si è messa la burocrazia Rai."Siamocon la", ha rivelatoin un'intervista a Silvia Fumarola su La Repubblica. "Doveva esserci il cambio dei vertici, c'è stato uno stop per aspettare l'insediamento. Non sai mai chi arriva, e se poi dovessi aver bisogno di qualcosa a chi chiedi? Quindi abbiamo preferito spostarlo".il suo: "con laRai" ...