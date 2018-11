Fine dei rinoceronti romani

Scienziato accoltella il collega. "Mi svelava la Fine dei gialli" : Per un pelo non c'è scappato il morto, ma c'è il primo uomo arrestato in Antartide per tentato omicidio. È lo Scienziato russo Sergey Savitsky, 55 anni. La vittima è il collega Oleg Beloguzov, 52 anni. Lo scrive il Sun.Nella solitudine e nel gelo dell'Antartide, una volta esaurite le mansioni giornaliere, resta una sola distrazione che i due colleghi hanno in comune: la lettura di libri gialli in gran quantità. ...

Antartide - scienziato accoltella il collega : “Mi rivelava sempre la Fine dei libri gialli” : Entrambi appassionati lettori di romanzi gialli, a quanto si apprende il 52enne Oleg Beloguzov sarebbe stato accoltellato al petto dal collega Sergey Savitsky per aver rivelato la fine di un libro giallo per l'ennesima volta. Il 52enne è ricoverato in terapia intensiva ma non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Accordo quadro : Fine dei negoziati vicina - Cassis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Antartide - accoltella il collega scienziato. "Mi rivelava la Fine dei gialli" : I due protagonisti del primo caso di cronaca nera nell'Antartide lavoravano assieme da quattro anni nella stessa struttura. E le fonti investigative sostengono che «lo spoilering dei gialli è stata ...

Tendenze make-up : è la Fine dei visi pallidi : Trucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi pallidiTrucco: la fine dei visi ...

Manovra in Aula a Fine novembre : salta l'aumento dei fondi famiglia. Tagli dell'80% alle Regioni che non ridurranno i vitalizi : A dimostrazione della serrata trattativa sul tema, nella bozza campeggia evidenziata in giallo, insieme al titolo dell'articolo, la dicitura 'in attesa di valutazione politica'. Testualmente l'...

Manovra in Aula a Fine novembre : salta l'aumento dei fondi famiglia. Tagli dell'80% alle Regioni che non ridurranno i vitalizi : La Manovra di governo approderà nell'Aula della Camera tra il 29 ed il 30 novembre. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Nelle giornate del 21 e 22 novembre non ci saranno sedute ...

Russia : kamikaze nella sede dei servizi al conFine con la Finlandia : Attentato kamikaze nel palazzo della sede dei servizi di sicurezza interni russi , Fsb, di Archangelsk, nella regione non lontana dal confine con la Finlandia. Un ragazzo di 17 anni è entrato nell' ...

PS Vita non va in pensione - posticipata la Fine della produzione dei giochi fisici : Gli anni passano anche per PS Vita, ma il piccolo gioiellino di Sony non accenna minimamente ad arrestare la propria corsa. L'handheld del colosso nipponico, giunto sul mercato ormai quasi sette anni fa, ha indubbiamente segnato un'epoca per quanto riguarda il gioco in mobilità, grazie a caratteristiche che la avvicinavano di molto alle console casalinghe, con una resa dei software davvero invidiabile se proporzionata alle dimensioni contenute ...

Carovana dei migranti - Trump schiera 5.200 soldati al conFine con il Messico Foto : Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi. Il presidente Usa: «Questa è un’invasione, i militari vi stanno aspettando». Gli immigrati al confine tra Guatemala e Messico

FAO : l’azione dei parlamentari è fondamentale per porre Fine alla fame e assicurare diete sane e sostenibili a tutti : È fondamentale che i parlamentari di tutto il mondo agiscano per adattare e migliorare i quadri legali, politici e istituzionali per porre fine alla fame e assicurare diete sane e nutrienti a tutti, ha affermato il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva oggi. “Voi potete garantire che la sicurezza alimentare e la nutrizione siano al centro dell’agenda politica e legislativa” ha sottolineato Graziano da Silva ai ...

Usa - 5mila soldati al conFine con il Messico per fermare la marcia dei migranti : Le alternative sono El Paso sempre nel Texas e San Ysidro , uno dei border più trafficati al mondo tra Tijuana e San Diego, in California, ma sarebbero oltre 3mila km.

Terra dei Fuochi - incendio in azienda : “Chiudete le Finestre” : “I residenti a Marcianise sono vivamente pregati di tenere chiuse porte e finestre, evitando che negli edifici entrino flussi d’aria dall’esterno. L’aria ha raggiunto livelli di inquinamento che destano allarme, soprattutto nelle zone di periferia a ridosso dell’area industriale. Tutto ciò è stato determinato dal noto, gravissimo incendio di rifiuti divampato stamani in uno stabilimento – la Lea – nella ...

Non è la Fine. Non è recessione - è contrazione dei multipli : Nel mondo azionario, al contrario, è diffusa l'idea che il meglio è ormai alle spalle, che questo ciclo è sostanzialmente al termine e che da qui in avanti sarà sempre peggio, fino alla prossima ...