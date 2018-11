Finali Mondiali Ferrari | grande festa per tifosi e appassionati del cavallino rampante

Ginnastica - Mondiali 2018 : Finali di Specialità - tutti i podi. Biles e Liu in trionfo tra libero e trave - Zou e Zonderland stellari : All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si sono disputate le ultime Finali di Specialità dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Oggi si sono assegnati cinque titoli e si è conclusa la rassegna iridata, di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di sabato 3 novembre. trave: 1. Liu Tingting (Cina) 14.533 2. Anne-Marie Padurariu (Canada) 14.100 3. Simone Biles (USA) 13.600 Clicca qui per la cronaca. CORPO libero ...

Finali Mondiali : Pirelli e la sua storia con il Ferrari Challenge : Sei granturismo stradali, sei corrispondenti varianti da corsa, sei modelli specifici di pneumatici: la storia del Ferrari Challenge consente di passare in rassegna le berlinette sportive più importanti che negli ultimi 26 anni hanno caratterizzato la storia della Ferrari e dalle quali sono derivate le varianti da corsa, progettate appositamente per il monomarca del Cavallino […] L'articolo Finali Mondiali: Pirelli e la sua storia con il ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi Finali di Specialità. Simone Biles - sarà pokerissimo? Sfide tra trave e libero : oggi si disputano le ultime Finali di Specialità ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Analizziamo le varie gare in programma. trave: Simone Biles si presenta con il miglior punteggio di qualifica (14.800), ha già vinto tre ori e insegue il pokerissimo che manca dai tempi di Larisa Latynina. Per riuscirci, però, il trionfo alla trave è imprescindibile: la 21enne di Columbus ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi Finali di Specialità (3 novembre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi sabato 3 novembre si disputano le ultime Finali di Specialità dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si preannuncia grande spettacolo: le donne si cimenteranno alla trave e al corpo libero; gli uomini saliranno su volteggio, parallele e sbarra. Simone Biles insegue il pokerissimo d’oro ma si preannunciano grandi battaglie per le medaglie d’oro, non ci sono italiani in gara. Di seguito il ...

Skateboard - Mondiali 2018 : qualifiche maschili - 26 pass per le semiFinali. Eliminati gli italiani : A Nanning (Cina) si sono disputate le qualifiche maschili dei Mondiali 2018 di Skateboard (specialità park), disciplina che esordirà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al Fish-mouth Wetlands park erano impegnati ben 68 atleti da 23 Paesi differenti che si sono dati battaglia per conquistare i 26 posti che qualificavano alle semifinali a cui sono già ammessi i primi quattro delle Finali delle Vans Series. Purtroppo non c’è stata gloria per ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Finali di Specialità - tutti i podi di giornata. Vincono Biles e Derwael - bronzo Lodadio : Ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si sono disputate le prime Finali di Specialità. Di seguito tutti i podi di giornata all’Aspire Dome di Doha (Qatar). CORPO LIBERO (MASCHILE): 1. Artur Dalaloyan (Russia) 2. Kenzo Shirai (Giappone) 3. Carlos Yulo (Filippine) VOLTEGGIO (FEMMINILE): 1. Simone Biles (USA) 2. Shallon Olsen (Canada) 3. Alexa Moreno (Messico) CLICCA QUI PER LA CRONACA CAVALLO CON MANIGLIE: 1. Xiao Ruoteng (Cina) 2. ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali di Specialità - Biles e Derwael favorite! Marco Lodadio ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegneranno ben cinque titoli: volteggio e parallele asimmetriche per le donne; corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini. Si preannuncia una giornata particolarmente avvincente e scoppiettante in cui può succedere di tutto, lo spettacolo non mancherà nella corsa verso le ...

Finali Mondiali : iniziato il weekend a Monza : Con le prime prove libere del Ferrari Challenge hanno preso il via a Monza le Finali Mondiali 2018, evento conclusivo della stagione sportiva Ferrari che vede protagoniste in pista oltre 150 vetture e propone un paddock ricco di attrattive per tutta la famiglia. Nove gare. Da oggi l’evento entra nel vivo, con le prime tre […] L'articolo Finali Mondiali: iniziato il weekend a Monza sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi Finali di Specialità. Biles show al volteggio? Derwael favorita sugli staggi : oggi si disputano le prime Finali di Specialità ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Analizziamo le varie gare in programma. VOLTEGGIO: Simone Biles parte con tutti i favori del pronostico a patto che non cada come ha fatto ieri durante il concorso generale perché altrimenti la corsa verso la medaglia d’oro si riaprirebbe in maniera clamorosa. La 21enne di Columbus ...

Festa Ferrari all'autodromo di Monza : Finali Mondiali - esposizioni e show : ... il reparto che tiene operative le monoposto del passato, compreso quello recente, e che hanno corso e vinto sulle piste di tutto il mondo fra cui Monza. Altri piloti privilegiati sono coloro che ...