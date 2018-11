Figuratevi se mi ritiro | canterò fino alla vecchiaia

ilgiornale

(Di lunedì 5 novembre 2018) Ma che bello, un artista che sprizza positività. Niente proclami, polemiche, autoreferenzialità. Michael Bublè è il migliore dei giovani crooner, quelli cresciuti nel mito di Frank Sinatra o Tony Bennett, e due anni fa a suo figlio Noah, di tre anni, è stato diagnosticato un tumore. Decisione rapida: midalle scene per occuparmi di lui. E l'ha fatto davvero: sparito dai radar, cosa sempre più rara per una star globale. Ora che è passata la buriana, ritorna con un nuovo disco, che si intitola Love ma che in copertina ha soltanto il simbolo del cuore a rappresentare undici brani (tredici nella versione deluxe), tutti standard come La vie en rose, My funny Valentine o Unforgettable e soltanto due firmati da lui. Storia bella, ideale per ricevere una folata di fango. Infatti poche settimane fa il tabloid inglese Daily Mail ha annunciato ildefinitivo di questo canadese che ha ...