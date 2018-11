Fifa 19 | disponibile la SBC della MLS! Rooney e Piatti come premi!

Fifa 19 : disponibile la SBC della Liga Nos! Herrera e Salvio come premi! : EA Sports ha attivato nella serata del 5 novembre le sfide creazione rosa di due campionati, e la prima è quella relativa alla Liga Nos! Quest’anno ci sono due novità per questo tipo di SBC: Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick – Scelta giocatore”, […] L'articolo Fifa 19: disponibile la SBC della Liga Nos! Herrera e Salvio come premi! proviene da I Migliori di ...

Fifa 19 : disponibile la SBC della Serie A! Dzeko e Skriniar come premi! : EA Sports ha attivato nella serata del 2 novembre le sfide creazione rosa di due campionati, e la prima è quella relativa alla Serie A! Quest'anno ci sono due novità per questo tipo di SBC: Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto "Player Pick – Scelta giocatore",

Fifa 19 Swap Deals – Scambia giocatori di FUT : ecco come ottenere i premi di ottobre! 14° ed ultima card disponibile! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambia giocatori di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest'anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. come accaduto qualche mese fa dovrai però scegliere in che

Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2 : nuovo aggiornamento disponibile anche su PS4 ed Xbox One : EA Sports ha rilasciato il secondo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 907 megabyte su PC è disponibile da oggi anche su PS4 ed Xbox One! Di seguito le note complete di rilascio, da noi tradotte in italiano. Fifa 19 Title Update 2 – Patch 1.03 Ciao fan di Fifa! L'ultimo aggiornamento di Fifa

Fifa 19 Swap Deals – Scambia giocatori di FUT : ecco come ottenere i premi di ottobre! 12° card disponibile tramite obiettivo settimanale! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambia giocatori di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest'anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. come accaduto qualche mese fa dovrai però scegliere in che

Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2 : nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ed Xbox One : EA Sports ha rilasciato il secondo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 907 megabyte circa è disponibile per PC mentre arriverà presumibilmente la prossima settimana su console PS4 ed Xbox One Di seguito le note complete di rilascio, da noi tradotte in italiano. Fifa 19 Title Update 2 – Patch 1.03 Ciao fan di

Fifa 19 Swap Deals – Scambia giocatori di FUT : ecco come ottenere i premi di ottobre! 9° card disponibile : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambia giocatori di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest'anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. come accaduto qualche mese fa dovrai però scegliere in che

Fifa 19 : Usain Bolt disponibile in un futuro aggiornamento? : Usain Bolt, primatista mondiale dei 100 e dei 200 metri, dopo aver terminato la sua carriera nel mondo dell'atletica leggera ha deciso di inseguire il suo sogno, ossia quello di diventare, anche solo per una stagione, un calciatore professionista. Dopo qualche settimana di allenamento con il Borussia Dortmund, il giamaicano da oltre un mese è

