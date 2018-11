Fiducia per contenere Salvini

Dl Sicurezza - Nugnes (M5S) : “Fiducia? Mi asterrò per non votare contro il decreto” e De Falco : “Non parlo più” : Si concretizza lo spettro della fiducia sul decreto Sicurezza in discussione al Senato. La vicenda scuote il M5S dopo le parole di Stefano Buffagni, rivolte ai pochi Senatori ‘dissidenti’ e condivise da Gianluigi Paragone: “Un voto di segno ostile alla fiducia li metterebbe in una posizione di estraneità alla maggioranza e poi dovrebbero prendere decisioni conseguenti e se invece di votare, come sembra, usciranno ...

Decreto sicurezza - il governo mette la Fiducia. Test per la tenuta della maggioranza : Il governo porrà la questione di fiducia al dl sicurezza e immigrazione, che è all'esame dell'aula del Senato a partire da oggi. Lo riferiscono fonti governative leghiste. Una mossa che era nell'aria, ...

Atalanta - Gasperini : “Stimo Inzaghi - vogliamo fare bene ora abbiamo Fiducia” : Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della partita con il Bologna. L’allenatore ha comunicato ai suoi giocatori di avere tanta fiducia in loro. Ora l’Atalanta sembra avere un altro passo: “Questo è un campionato veramente equilibrato, la classifica è molto corta: abbiamo bisogno di fare una striscia positiva […] L'articolo Atalanta, Gasperini: ...

Conte : "Manovra sarà espansiva - Fiducia confronto Ue. Italia rallenta? Non per colpa questo governo" : La nostra rivoluzione è appena iniziata", dice il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al Corriere della Sera, convinto "che la ricetta per la nostra economia debba essere responsabile sì, ma ...

Effetti del governo dell'incertezza. Disoccupazione torna sopra al 10 per cento - pil fermo - imprese sFiduciate : L'economia italiana avrebbe dovuto crescere dello 0,2 per cento nel terzo trimestre, ma il pil si è attestato a zero: significa nessuna crescita da giugno a settembre. Con una giravolta, la retorica ...

Dl Sicurezza - Patuanelli (M5s) : “Provvedimento disciplinare per chi non vota eventuale Fiducia al governo” : Il capogruppo del M5s al Senato, Stefano Patuanelli, sul decreto Sicurezza a firma Matteo Salvini, richiama alla disciplina di partito i senatori pentastellati Fattori, De Falco, Nugnes e Mantero: “Il miglioramento al testo che stiamo proponendo con gli emendamenti concordati con la Lega sono sufficienti per farlo votare a tutti i membri del nostro gruppo parlamentare e laddove si arrivasse a porre la questione di fiducia – spiega ...

Istat : ad ottobre sale Fiducia consumatori - giù per imprese : Roma, 30 ott., askanews, - A ottobre 2018 si stima un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori da 116,1 a 116,6; l'indice composito del clima di fiducia delle imprese subisce invece un'...

Un'esperienza bancaria diversa «Equità e Fiducia nelle persone : così funziona il microcredito» : Queste metodologie mutuate dal sud del mondo ci hanno però aiutato a capire che in paesi finanziariamente maturi c'erano ancora sacche prive di accesso ai servizi finanziari». Nel concreto come si fa ...

Chiesa : 'Grazie a Mancini per la Fiducia - ma non mi sento ancora un pilastro' : Ma il diretto interessato non vuole accelerare i tempi: 'Essere considerato un pilastro per me è un grande onore, ma io non la vedo così - ha affermato ai microfoni di Sky Sport - sono giovane, devo ...

Iraq-Stati Uniti : segretario di Stato Pompeo si congratula con premier Mahdi per Fiducia a governo : Prima di prestare giuramento, il neo-premier ha presentato un'ambizioso programma di governo volto a rilanciare l'economia, a consolidare la sicurezza e a mantenere il paese al riparo dalle ...

Bce - Draghi : «Italia come Brexit - è tra le incertezze. Fiducia per intesa con Ue» : Rispettate le previsioni degli analisti e degli operatori. «Sullo spread non ho la sfera di cristallo, abbassare i toni potrebbe essere utile a ridurre le tensioni»

Conte a Mosca - da Putin incassa aperta Fiducia su economia italiana : ... al Cremlino, ben sapendo che la sua visita si staglia sullo sfondo delle polemiche tra Roma e Bruxelles e della bocciatura alla manovra, con conseguenti preoccupazioni sull'economia italiana. '...

Conte a Mosca - da Putin incassa aperta Fiducia su economia italiana : Nel corso del confronto il presidente Conte ha avuto modo di ribadire il ruolo dell'Italia e dell'economia italiana in Russia. Storia, cultura, ovviamente, ma soprattutto consolidati rapporti ...