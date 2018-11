Ferrari Finali Mondiali 2018 | in scena a Monza la strepitosa festa della Casa del

Finali Mondiali : Pirelli e la sua storia con il Ferrari Challenge : Sei granturismo stradali, sei corrispondenti varianti da corsa, sei modelli specifici di pneumatici: la storia del Ferrari Challenge consente di passare in rassegna le berlinette sportive più importanti che negli ultimi 26 anni hanno caratterizzato la storia della Ferrari e dalle quali sono derivate le varianti da corsa, progettate appositamente per il monomarca del Cavallino […] L'articolo Finali Mondiali : Pirelli e la sua storia con il ...

Finali Mondiali Ferrari nel weekend a Monza : tutte le info : Dopo 12 anni le Finali Mondiali Ferrari tornano per quattro giorni al Monza Eni Circuit all’insegna non solo di prove, qualifiche e gare dei tre campionati Ferrari Challenge (Europe, North America, Asia Pacific), ma anche di esclusive attività di F1 Clienti, dei Programmi XX, di esposizioni e di spazi per tutta la famiglia, fino al Ferrari […] L'articolo Finali Mondiali Ferrari nel weekend a Monza : tutte le info sembra essere il ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia senza finali di specialità - non succedeva dal 2005 prima dell’era Ferrari : L’Italia non è riuscita a conquistare nemmeno una Finale di specialità ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) le azzurre rimangono a bocca asciutta, solo Lara Mori aveva delle concrete possibilità di accedere all’atto conclusivo al corpo libero ma purtroppo la nostra capitana non ha firmato l’impresa e dunque la nostra Nazionale torna a casa a mani vuote come non capitava dal 2005: ...