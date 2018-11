Fallout 76 | i dataminer hanno scovato nuove abilità | anche per i fuorilegge

eurogamer

: #Fallout76: i dataminer hanno scovato nuove abilità, anche per i fuorilegge - Eurogamer_it : #Fallout76: i dataminer hanno scovato nuove abilità, anche per i fuorilegge -

(Di lunedì 5 novembre 2018) La beta di76 è arrivata sulle nostre piattaforme solo da poco ma isi sono già dati da fare per scovare qualche file sospetto, e a quanto parefatto centro.Come riporta PC Gamer, tra i vari file ne sono saltati fuori alcuni relativi alle carte, tra cui alcuni legati alla figura del. Per chi non lo sapesse, si verrà marcati come(sarete visibili sulla mappa per un determinato periodo) quando si deciderà di uccidere un altro giocatore che non ha risposto al fuoco (cioè non ha risposto alla provocazione). Tra letrapelate, abbiamo "" che andrà a diminuire il tempo di permanenza dello status citato prima, Wrecking Ball garantirà bonus contro strutture mentre Fix It Upper darà la possibilità di riparare fino al 200% le strutture del nostro accampamento. Proseguiamo con Penetrator, che rimuoverà le penalità che si...