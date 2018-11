Facciamo gli auguri ad Android | che oggi spegne 11 candeline

Facciamo un gioco? Smontiamo gli stereotipi! : Da anni i brand di consumo, dalle vacanze ai biscotti, hanno puntato la loro immagine sulla famiglia tradizionale. Sedotti dallo stereotipo deiperfetti genitori, le famiglie italiane hanno cercato di imitare la perfezione famigliare degli spot.Le immagini di armonia e perfezione che ci vengono trasmesse ci perseguitano e suscitano in noi un senso di inadeguatezza e di frustrazione, mentre, implacabile, il nostro specchio di casa, ci rimanda una ...

Truffa falsi incidenti - gli arrestati : «Facciamo numeri da industria» : Ad ascoltare le loro conversioni si definiscono «una squadra», si motivano ricordando che «noi dobbiamo lavorare bene e sempre» e si vantano di fare «numeri...

Pace Fiscale - Di Maio : “Non Facciamo condoni. Nessun aiuto per gli evasori”. Poi esulta per il taglio ai vitalizi : “La manovra economica? Juncker sa che questa è la volontà del popolo italiano e questa volontà si espressa interamente il 4 marzo e noi dobbiamo tener presente quella”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con gli assessori regionali del Lavoro. “Poi nei prossimi giorni ci saranno le interlocuzioni che servono – ha aggiunto Di ...

"Con Dune Buggy e Sandokan Facciamo cantare padri e figli" : Perché? 'Non avevamo nessuna posizione ideologica o politica. L'ipocrisia si vede nei dettagli: se noi facevamo un brano divertente venivamo giudicati qualunquisti o quantomeno commerciali, come se ...

Oliver Onions : 'Con Dune Buggy e Sandokan Facciamo cantare padri e figli' : Perché? 'Non avevamo nessuna posizione ideologica o politica. L'ipocrisia si vede nei dettagli: se noi facevamo un brano divertente venivamo giudicati qualunquisti o quantomeno commerciali, come se ...

Manovra - Salvini : “Me ne frego di Bruxelles. Mattarella? Stia tranquillo - lo Facciamo per gli italiani” : “Abbiamo fatto una Manovra che investe soldi per chi di soldi non ne vede da molti anni: giovani, pensionati, le pensioni di invalidità. E se a Bruxelles mi dicono che non lo posso fare me ne frego e lo faccio lo stesso”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini intervenendo alla Giornata mondiale del sordo a Roma. E al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in giornata aveva invitato al rispetto della ...

Conte dopo il via libera al Def : “Facciamo del bene all’Italia - migliorerà vita cittadini” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta il via libera alla nota di aggiornamento del Def: "Abbiamo programmato il più consistente piano di investimenti pubblici che sia mai stato realizzato in Italia. Stiamo facendo del bene all'Italia e agli italiani. È un intervento che migliorerà le condizioni di vita dei cittadini".Continua a leggere

Palermo - imprenditore pubblica il video di uno scippo. E lancia l’appello : “Facciamogli vedere di cosa siamo capaci” : “Appello ai palermitani onesti”. Inizia così il post pubblicato dall’imprenditore siciliano antimafia, Gianluca Maria Calì, che su Facebook ha deciso di diffondere il video di uno scippo, avvenuto in corso Vittorio Emanuele a Palermo. Nel filmato si vede un uomo strappare la collana d’oro a una turista americana e poi scappare. “Facciamogli vedere di cosa sono capaci i palermitani onesti – ha commentato Calì ...

Macron - manovra in deficit e taglio fiscale. Di Maio : 'Facciamolo anche noi' : Con l'obiettivo di dare impulso all'economia e creare più posti di lavoro, il governo prevede per il 2019 di ridurre la pressione fiscale di 24,8 miliardi di euro . Per finanziare la misura, il ...

