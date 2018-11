Fa nascere il figlio in casa ma il bambino muore | mamma minacciata sul web | «Assassina»

leggo

: Da italiano figlio di militare, da patriota e da europeo vivo con orgoglio la Giornata dell'Unità Nazionale e delle… - EP_President : Da italiano figlio di militare, da patriota e da europeo vivo con orgoglio la Giornata dell'Unità Nazionale e delle… - carlusbo : RT @EP_President: Da italiano figlio di militare, da patriota e da europeo vivo con orgoglio la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze… - abduljaleelmar : RT @EP_President: Da italiano figlio di militare, da patriota e da europeo vivo con orgoglio la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Voleva mettere al mondo ilnaturalmente , ma il piccolo è morto . Una donna, conoscita come Lisa, aveva scelto la Free Birth , ovvero di mettere al mondo suo, senza l'aiuto di nessuno, se non della sua famiglia, ino comunque in un luogo che lei avrebbe ritenuto familiare e confortevole. Durante il travaglio però qualcosa è andato ...