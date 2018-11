F1 | Maurizio Arrivabene | “Il mio addio? Fake-news A Vettel serve l’appoggio della

Maurizio Arrivabene : "Le PlayStation sono competitor di Ferrari" : Secondo il capo della scuderia della Ferrari, ora come ora la Formula 1 sta vivendo una forte concorrenza con il mondo degli Esport per accaparrarsi l'attenzione del pubblico di appassionati, soprattutto tra i più giovani, riporta Essentiallysports.Secondo Maurizio Arrivabene infatti Ferrari e il mondo del motorsport in generale deve dimostrarsi all'altezza della sfida lanciata dagli Esport in fatto di presa sul pubblico, in primis i giovani che ...

F1 : la Ferrari conferma Maurizio Arrivabene. Una fiducia però a tempo : Si va avanti così anche se…La Ferrari almeno per il momento non cambia la gestione sportiva in vista del Mondiale di Formula Uno 2019 e Maurizio Arrivabene viene confermato sulla plancia di comando. Il manager bresciano, dal 2015 a Maranello nel ruolo di Team Principal, può dare continuità al suo lavoro anche se i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Sì perchè l’obiettivo iridato è sfumato ancora una volta e ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Non partiamo battuti per Austin. Vettel sarà prima o poi campione del mondo con la Ferrari” : Il Mondiale di Formula 2018, quando mancano quattro gare al termine della stagione, sembra ormai orientato in favore di Lewis Hamilton e della Mercedes. Il britannico, in vetta alla graduatoria iridata con 67 punti di vantaggio sul ferrarista Sebastian Vettel, pare avere il campionato in mano. Le sei vittorie ottenute nelle ultime sette gare hanno impresso il marchio del fuoriclasse delle Frecce d’Argento ma il Team Principal della Rossa ...

Ferrari - Maurizio Arrivabene dopo le prove flop a Suzuka : 'Manca uno che fiuta l'aria e indirizza il gruppo' : Prima s'è preso una pausa di riflessione, poi è uscito a parlare coi giornalisti. Maurizio Arrivabene , Team Principal di Ferrari, era furioso dopo le qualifiche del Gran Premio del Giappone in cui ...

Maurizio Arrivabene - GP Giappone F1 2018 : “Ferrari - è inaccettabile. Ci manca chi indirizza il gruppo. Salteranno teste? Vedremo” : Una vera e propria giornataccia per la Ferrari che ha fallito le qualifiche del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il muretto ha infatti sbagliato completamente la strategia, mandando in pista le due monoposto con le gomme intermedie in avvio di Q3 quando ancora non c’erano le giuste condizioni meteo. Kimi Raikkonen partirà così in quarta posizione mentre Sebastian Vettel scatterà addirittura dalla nona piazzola, assistendo ...

Ferrari Maurizio Arrivabene avverte la Fia 'La nostra batteria è proprietà intellettuale' : 'La Ferrari è regolare , lo è oggi e lo era all'inizio della stagione: siamo stati controllati dalla Fia e per venire loro incontro abbiamo aggiunto dei sensori alla batteria , ma sarebbe grave se ...

Juventus - il post Marotta non sarà Maurizio Arrivabene : L'addio di Beppe Marotta alla Juventus ha ancora molta rilevanza a livello mediatico, soprattutto perché parliamo dell'ex amministratore delegato di una delle societa' sportive più importanti in Italia e nel mondo. Ovviamente, dopo le parole di Marotta arrivate nel post partita di Juventus-Napoli, sono iniziate le prime indiscrezioni su chi sostituira' l'ex Sampdoria, anche se in qualche modo, di recente, il presidente della Juventus Andrea ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il mio futuro sarà alla Ferrari - Winnow ispirazione per vincere il titolo”. Smentito un possibile ruolo nella Juventus : Maurizio Arrivabene respinge le voci che lo vorrebbero alla Juventus per il post Marotta. Il direttore della Scuderia Ferrari, già nel consiglio d’amministrazione del club bianconero, ha Smentito categoricamente la possibilità di un cambio di ruolo: “Io sono alla Ferrari e il mio futuro sarà alla Ferrari“. Il manager bresciano ha precisato così durante l’evento di presentazione della nuova livrea con cui la Ferrari ...

Maurizio Arrivabene - team principal di Ferrari - tra i possibili sostituti di Marotta alla Juve : fra i possibili eredi di Giuseppe Marotta nel ruolo di amministratore delegato della Juventus ci sarebbe anche Maurizio Arrivabene . L'attuale team principal della Ferrari , già in passato nel CdA ...

Maurizio Arrivabene - GP Singapore 2018 : “Nulla è perduto - lotteremo fino alla fine per il Mondiale” : Il colpo è stato pesante. La vittoria di Lewis Hamilton nel quindicesimo round del Mondiale 2018 di F1, a Singapore, è stata forse decisiva per la vittoria del suo quinto titolo iridato, il quarto coi colori della Mercedes: 40 punti di vantaggio sul ferrarista Sebastian Vettel a 6 gare dalla conclusione sono un tesoretto importante. A Marina Bay, ci si aspettava una Rossa performante e un Seb aggressivo. Niente di tutto questo vi è stato ...

Ferrari - Maurizio Arrivabene in conferenza stampa da Singapore : 'Bisogna guardare al futuro e Leclerc lo è' : In attesa del risultato delle qualifiche, dalla conferenza stampa di Singapore parla senza giri di parole davanti ai giornalisti il direttore Ferrari , Maurizio Arrivabene . Il caos creato in Scuderia ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Leclerc è uno dei migliori talenti - l’ho scelto per il futuro e resterà con noi almeno fino al 2022” : Il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene ha spiegato la scelta di ingaggiare Charles Leclerc per la prossima stagione, con il conseguente addio di Kimi Raikkonen. Il monegasco è ovviamente un colpo in prospettiva. Infatti stiamo parlando di un ragazzo di soli 20 anni, che avrà modo di crescere ancora molto e poi potrà diventare grande protagonista nelle prossime stagioni. Una decisione presa in prima persona da Arrivabene, come ...