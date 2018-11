F1 | i precedenti della Ferrari nel GP del Brasile La Ferrari vuol replicare il 2017

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP della Malesia : due trionfi nelle ultime due edizioni per il forlivese : Neanche il tempo di respirare che il Circus del Motomondiale rivolge il proprio sguardo alla Malesia, per completare il trittico “infernale” di quest’ultima parte d’annata. I giochi sono fatti nella classe regina: Marc Marquez è campione del mondo e quindi a Sepang si correrà con lo spirito libero e l’obiettivo sarà essenzialmente il successo di tappa. Un appuntamento tradizionale per i centauri, che su questa pista ...

F1 - GP Messico 2018 : i precedenti della Ferrari. Solo due vittorie per il Cavallino Rampante : Il Circus della Formula Uno, dopo l’appuntamento di Austin (Stati Uniti), torna subito in scena. Il palcoscenico della prossima sfida sarà in Messico, terzultimo round iridato, dove le chance per Lewis Hamilton di far proprio il quinto titolo mondiale in carriera sono molte. All’alfiere della Mercedes, infatti, basterà arrivare settimo, in caso di vittoria di Sebastian Vettel, per chiudere i giochi, come già avvenuto l’anno ...

Manovra - lettera di richiamo della Ue : "Deviazioni Italia senza precedenti" | Conte : "Nessun muro contro muro" : La Commissione Ue, si legge nel testo, "continua a cercare un dialogo costruttivo con l'Italia" per raggiungere un accordo finale sulla Manovra, ma si aspetta una risposta alle perplessità sollevate entro "mezzogiorno di lunedì 22 ottobre".

Lettera della Commissione Ue all'Italia : "Deviazione senza precedenti nella storia". Lo spread chiude a 327 - ai massimi da cinque anni : Il differenziale di rendimento fra Btp decennale e Bund chiude a 327 punti base, ai massimi dal marzo 2013. Il rendimento del decennale italiano è a 3,67%, livello mai toccato da inizio 2014.La Lettera della Commissione Ue è arrivata al ministro dell'Economia Tria. Bruxelles ritiene che la manovra presentata dall'Italia indichi un "inadempimento particolarmente grave rispetto agli obblighi di politica di bilancio previsti dal Patto ...

F1 - GP Usa 2018 : i precedenti della Ferrari ad Austin : Dopo una settimana di pausa il Mondiale di Formula Uno sbarca nel Texas, più precisamente ad Austin, per il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 (clicca qui per programma e tv). Sul COTA – Circuit Of The Americas andrà in scena il 18esimo appuntamento della stagione, su un tracciato che, sostanzialmente, si potrebbe definire come la seconda casa di Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica (e presto cinque volte iridato in F1) su ...

Aemilia - il pentito : “Reggio Emilia è sotto un assedio della ‘ndrangheta senza precedenti. Neanche i terroristi erano arrivati a tanto” : “A Reggio Emilia siete tutti, e nessuno escluso, sotto uno stato di assedio e assoggettamento ‘ndranghetistico che non ha eguali nella storia reggiana. Nemmeno i terroristi erano arrivati a tanto”. Sono state queste le parole pronunciate al processo AEmilia l’11 ottobre scorso da Antonio Valerio, detto “Il Pulitino”, collaboratore di giustizia che ha dato un contributo decisivo alla ricostruzione dei 30 anni di ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP del Giappone. L’ultima vittoria della Rossa risale al 2004 : Neanche il tempo di respirare che il Circus della Formula Uno si esibisce sul celebre tracciato di Suzuka (Giappone) per il 17° round stagionale. La Mercedes si presenta in grande forma. Reduce dalla doppietta “discussa” in Russia, le Frecce d’Argento hanno allungato nella classifica dei piloti e dei costruttori nel confronto con la Ferrari e per il Cavallino Rampante sperare di accorciare le distanze non è cosa facile. I 50 ...