F1 | Horner | «Con Honda e Gasly | Red Bull a caccia del Mondiale»

F1 - Horner tiene i piedi per terra : “difficile aspettarsi che Gasly possa lottare subito con Verstappen” : Il team principal della Red Bull ha parlato dell’arrivo di Gasly, senza caricarlo di troppe aspettative Il prossimo anno cambierà la line-up della Red Bull, al posto di Daniel Ricciardo infatti arriverà Pierre Gasly, promosso dalla Toro Rosso. Photo4 / LaPresse Un pilota che piace eccome a Chris Horner, deciso a puntare sul francese come spalla di Max Verstappen: “credo che sarà una bella sfida per Pierre, ma è pronto per ...

F1 - Horner contento a metà : “Verstappen è stato ricompensato. Ricciardo? Non posso che chiedergli scusa” : Il team principal della Red Bull ha chiesto scusa a Ricciardo per l’ennesima rottura del motore patita nel corso del Gp del Messico Una giornata dolce-amara per la Red Bull in Messico, alla vittoria di Verstappen ha fatto da contraltare il ritiro di Ricciardo, il settimo in questa stagione per motivi tecnici. photo4/Lapresse Una situazione davvero paradossale quella del pilota australiano, a cui il team principal Chris Horner ha ...

F1 - sorprendente rivelazione di Chris Horner : “Ricciardo? Ha sfondato un muro con un pugno…” : Il team principal della Red Bull ha rivelato che l’australiano ha colpito con un pugno un muro dopo l’ennesimo ritiro di questa tribolata stagione Ennesima domenica da dimenticare per Daniel Ricciardo, la gara di Austin si è conclusa con un altro ritiro che va ad aggiungersi a tutti gli altri di questa tribolata stagione. photo4/Lapresse Il quarto posto di Austin avrebbe potuto permettergli di giocarsi piazzamenti importanti, ...

Alla Sapienza 'Evolving Dinosaurs' con il Professor Jack Horner : ... osservabili nell'aspetto e nel comportamento degli animali che conosciamo oggi, è possibile che appartenessero anche ai dinosauri? Jack Horner ci racconta il punto di vista della Scienza . L'evento ...

F1 - Ocon senza sedile per il 2019 - duro botta e risposta tra Wolff e Horner : C'è stata tanta politica sottobanco, con dentro bugie e programmi di lavoro nascosti. Il prossimo anno molti ragazzi talentuosi non prenderanno parte al mondiale, ed Esteban potrebbe essere uno di ...

F1 - scintille Wolff-Horner : è guerra aperta tra Mercedes e Red Bull per colpa di… Ocon : Il team principal della Red Bull ha risposto per le rime a Wolff, che aveva lanciato velate frecciatine all’indirizzo del team di Milton Keynes E’ guerra aperta tra la Red Bull e la Mercedes, ma non per quanto riguarda il Gp di Singapore. © Photo4 / LaPresse I due team infatti sono entrati in rotta di collisione per quanto riguarda l’argomento mercato, con Wolff che ha lanciato frecciatine velate all’indirizzo della ...