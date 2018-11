Tria dopo l'Eurogruppo : Manovra non cambia - stiamo discutendo : Bruxelles, 5 nov., askanews, - "La Manovra non cambia, stiamo discutendo dobbiamo rispondere alla Commissione entro il 13 novembre, non è che rispondo qui"; Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo ai cronisti al termine dell'Eurogruppo."Abbiamo studiato la Manovra, i dati e la strategia. Il colloquio, il dialogo sarà con la Commissione, che è il nostro ...

Eurogruppo - Tria : «La Manovra non cambia - stiamo discutendo» : Nella riunione dei ministri delle Finanze dell’area euro Tria ha difeso la Manovra italiana. «Nelle nostre stime il debito scenderà di più di 4 punti percentuali in tre anni» ha risposto il ministro, rispondendo sulle critiche sollevate dai Paesi dell’eurozona sul debito italiano...

Manovra - Tria : con Eurogruppo né scontro né compromesso - rispondiamo alla Commissione : Lo dice il ministro dell'Economia, Giovanni Tria al termine dell'Eurogruppo. 'Né compromesso né scontro - ha spiegato Tria - ho illustrato la Manovra, i dati e la strategia. L'Eurogruppo ha preso ...

Manovra - Tria all'Eurogruppo : cercare compromesso con il dialogo : Roma, 5 nov., askanews, - Discussione caratterizzata dalla 'pacatezza dei toni' oggi all'Eurogruppo sul Bilancio dell'Italia. Secondo fonti del ministero dell'Economia, sentite a Bruxelles, il messaggio portato dal ministro Giovanni Tria è che l'Italia è d'accordo sul rispetto delle regole, che non vuole infrangerle, vuole evitare le tensioni su mercati e ...

L'Eurogruppo tira dritto e chiede a Tria di cambiare la manovra : Giovanni Tria è arrivato a Bruxelles senza rilasciare dichiarazioni e, ancora prima di sedere al tavolo delL'Eurogruppo, ha subito iniziato la sua opera di mediazione per strappare consensi sulla manovra di bilancio del governo gialloverde. Ad attenderlo, oltre ai ministri delle Finanze, c'erano anc

Manovra - bilaterale Tria-Moscovici prima di Eurogruppo : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha avuto un incontro bilaterale con il commissario Ue agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, questo pomeriggio a Bruxelles, prima dell'avvio

Eurogruppo - Tria punta ai fondi per il disastro maltempo. Moscovici : “Sanzioni all’Italia? Sarebbe l’esito peggiore” : Una “parola che rifiuto totalmente è la parola ‘punire’. Non sono mai stato partigiano delle sanzioni. Le sanzioni sono sempre ciò che può succedere alla fine, ma sono la peggiore delle vie d’uscita”. Nel giorno in cui a Bruxelles si svolge la riunione dell’Eurogruppo, dove si incontrano i 19 ministri dell’economia della Zonaeuro, il commissario europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici, parla dei rischi ...

Eurogruppo riunito - Tria difende Manovra : 8.52 Si riunisce oggi a Bruxelles l'Eurogruppo che avrà al centro la Manovra economica italiana. Al vertice sarà presente il ministro dell'Economia Tria, che dovrà rivendicare, come chiesto dai vicepremier Di Maio e Salvini, la linea espansiva "trumpiana" della Manovra e al contempo rassicurare che l'Italia si impegna a non superare il ...

Eurogruppo riunito - Tria difende Manovra : 8.52 Eurogruppo riunito,Tria difende Manovra Si riunisce oggi a Bruxelles l'Eurogruppo che avrà al centro la Manovra economica italiana. Al vertice sarà presente il ministro dell'Economia Tria, che dovrà rivendicare, come chiesto dai vicepremier Di Maio e Salvini, la linea espansiva "trumpiana" della Manovra e al contempo rassicurare che l'Italia si impegna a non superare il ...

Eurogruppo riunito - Tria difende Manovra : 8.52 Si riunisce oggi a Bruxelles l'Eurogruppo che avrà al centro la Manovra economica italiana. Al vertice sarà presente il ministro dell'Economia Tria, che dovrà rivendicare, come chiesto dai vicepremier Di Maio e Salvini, la linea espansiva "trumpiana" della Manovra e al contempo rassicurare che l'Italia si impegna a non superare il tetto massimo di deficit del 2,4%.

Per la manovra 15 giorni a tappe forzate. Si parte con il "processo" a Tria all'Eurogruppo : Inizia ufficialmente martedì, a tre settimane dall'approvazione in Consiglio dei ministri, l'esame parlamentare della legge di bilancio. Un vero e proprio slalom tra voto delle Camere e giudizio europeo, per arrivare al via libera entro fine anno. L'intreccio è evidente, se si guarda il calendario: la pagella di Bruxelles, con il possibile avvio di una procedura d'infrazione, è in programma a una settimana dal primo test per ...

Tria all'Eurogruppo per difendere la manovra Ma l'Italia appare isolata : Ma l'asse dei rigoristi, capeggiato da Olanda, AusTria, Finlandia, Lussemburgo e Germania non intende fare sconti all'esecutivo M5S-Lega, come sottolineato dal ministro dell'Economia olandese Wopke ...

MANOVRA - ITALIA "BOCCIATA" A Eurogruppo/ Tria rientra a Roma : incontro Mattarella-Conte - premier tiene su 2 - 4% : MANOVRA, ITALIA "bocciata" a EUROGRUPPO: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale vertice Mattarella-Conte, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 08:42:00 GMT)

Giovanni Tria all'Eurogruppo - una giornata da vaso di coccio : Sull'aereo che in tarda serata lo riporta con urgenza a Roma dopo la riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria porta con sé il biglietto e un bagaglio. È l'eredità, gravosa, di una giornata sotto pressione. Una giornata da vaso di coccio tra tensioni che hanno attraversato tre piani differenti: l'Europa - che ha stroncato la decisione di portare il deficit al 2,4% - i mercati, con lo ...