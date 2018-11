Estrazione Superenalotto di lunedì 5 novembre 2018 | i numeri e le quote

Superenalotto - Lotto - 10eLotto : ultima Estrazione oggi 5 novembre 2018. Vincite e quote : Si rinnova l’appuntamento con la fortuna e i numeri del SuperenaLotto. Quella di oggi, lunedì 5 novembre 2018, con il concorso 132/18, è un’occasione particolare. Si recupera la mancata estrazione di giovedì 1 novembre perché festivo. Come noto l’estrazione del martedì, giovedì o sabato, che cade in un giorno festivo viene rimandata per poi essere recuperata nei giorni successivi. Il jackpot, vincita massima realizzabile, per ...