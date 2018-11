eSports alle Olimpiadi | tra realtà | utopia e differenti filoni di pensiero

oasport

: #eSports alle Olimpiadi? Un sogno che potrebbe presto trasformarsi in realtà… - OA_Sport : #eSports alle Olimpiadi? Un sogno che potrebbe presto trasformarsi in realtà… - Alfy112 : RT @PesNewEra_it: #PES2019 #ProClub #11Vs11 #eSports Questa sera alle ore 22:30 disputeremo la 3° giornata del campionato @AIPC_ITALIA cont… - PesNewEra_it : #PES2019 #ProClub #11Vs11 #eSports Questa sera alle ore 22:30 disputeremo la 3° giornata del campionato… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Gli. Un sogno che potrebbe presto trasformarsi in. Sì, perché il pianetacontinua a mostrare numeri davvero mostruosi, facendo registrare trend e performance destinati a crescere giorno dopo giorno, anche in termini di sponsor pubblicitari. Dopo l’inclusione ai Giochi Asiatici del 2018, il fenomenosi pone la mission di partecipare, da ‘convincente’ matricola,di Parigi 2024. Il livello di competizione che si è raggiunto al giorno d’oggi non lascia ingli addetti lavori che stanno riflettendo attentamente e in maniera concreta sulla situazione degli, cercando di assumere una posizione definitiva per spingere finalmente il fenomeno verso il riconoscimento ufficiale da parte del Comitato Olimpico. Nell’attesa di scoprire i prossimi step e le sorti di un movimento in continua espansione, numerosi player ...