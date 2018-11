Esonero Andreazzoli | il tecnico paga la crisi di risultati | un ex Palermo in pole per

calcioweb.eu

(Di lunedì 5 novembre 2018) Nonostante la pesante sconfitta a Napoli, sembrava che Aureliopotesse mantenere il suo posto sulla panchina dell’Empoli, la neopromossa che fin qui ha messo in mostra il miglior gioco, pur senza ottenere grandiin termini di punti. L’unica vittoria ottenuta, infatti, risale alla prima giornata, quando al “Castellani” i toscani superarono il Cagliari di Maran, poi 7 sconfitte e 3 pareggi. A questo punto il bel gioco non è bastato al presidente Corsi, che probabilmente ha anche intravisto dei segnali di cedimento nelle parole dial termine della sfida del “San Paolo”. La salvezza dell’Empoli adesso potrebbe passare da unspecializzato in materia, l’exBeppe Iachini, già vicino alla Grecia nei giorni scorsi. Ildi Ascoli è reduce dalla salvezza più o meno tranquilla conquistata ...