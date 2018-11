Esercitazione NATO Trident Juncture 2018 | il Comandante dell’Allied Joint Force Command

I Parà italiani in Norvegia per la maxi Esercitazione Nato. Scudieri : “Ci esercitiamo per una difesa più efficiente” : L’esercitazione Nato in Norvegia “serve per mantenere la pace”: lo ha detto all’Ansa il colonnello Giuseppe Scuderi, che comanda il 187/o reggimento dei paracadutisti della ‘Folgore‘. “Ci addestriamo per essere in grado di assicurare una difesa sempre più efficiente, sempre più integrata e capace di cooperare con i nostri alleati”, ha spiegato il colonnello, mentre la sua brigata avanzava tra boschi ...

Esercitazione NATO in Norvegia - c’è anche la Folgore. Colonnello Scudieri : “Qui per testare capacità di combattimento” : Immagini della maxi Esercitazione militare della Nato ‘Trident Juncture 18’ che ha visto impegnati militari americani, italiani e spagnoli a Oppdal, cittadina norvegese incastonata tra le montagne nel centro del Paese. In campo ci sono i paracadutisti della ‘Folgore‘, il 187/o reggimento, aggregato all’assetto italiano su base della Brigata corazzata ‘Ariete’. Intervista al Colonnello Giuseppe ...

Al via la più imponente Esercitazione NATO dalla fine della Guerra Fredda - Italia in prima linea : Da oggi fino al 7 novembre la Nato è impegnata in Norvegia nell'operazione Trident Juncture 2018, la più imponente manovra militare dalla fine della Guerra Fredda. Circa 50 mila militari, con 10 mila mezzi terrestri e oltre 300 fra aerei e navi da Guerra saranno impegnati nell'esercitazione, che serve a testare la capacità di risposta dell'Alleanza Atlantica contro un Paese membro.L'Italia è in primo piano: il nostro ...

Nato - Esercitazione militare in Norvegia/ É la più grande dalla fine della Guerra Fredda - e Mosca si irrita… : Nato, esercitazione militare in Norvegia. É la più grande dalla fine della Guerra Fredda, e Mosca si irrita. Si ritroveranno 50mila militari, 10mila mezzi di terra e 60 navi(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:42:00 GMT)

Nato - scenari da Guerra Fredda : al via nell’Artico la più grande Esercitazione dal 2002. È la risposta alle mosse di Mosca : L’alleanza atlantica sfoggia i muscoli nella più grande esercitazione dal 2002. Il teatro scelto è quello dell’Artico, regione di fondamentale importanza strategica per la difesa dell’Europa da possibili attacchi e al centro di una nuova contesa fra le principali potenze globali. Il contingente italiano e il comando Nato di Napoli saranno fra i principali protagonisti dell’imminente operazione. Il nemico non immaginario di Trident Juncture 2018 ...