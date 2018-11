Enti locali | investimenti crollati di 25 miliardi nel 2017 Ai minimi da 40 anni

Gli investimEnti locali cadono ai livelli minimi da 40 anni : L’obiettivo del governo di rilanciare l’economia facendo leva su un ampio programma di investimenti (tra i 5 e i 6 miliardi l’anno nel prossimo triennio) dovrà fare i conti con un ostacolo importate. L’effettiva capacità delle amministrazioni locali di effettuare spese in conto capitale nei tempi e per le dimensioni stabilite. Le ultime performance non sono brillanti...

In manovra salta blocco aumEnti su tasse locali - "inevitabilmente saliranno". La denuncia di Boccia (Pd) : Il Governo non rinnova il blocco degli aumenti delle imposte locali, dalle addizionali all'Imu sulle seconde case, 'congelate' dal 2016 e così dal 2019 ci saranno "inevitabilmente più tasse locali".Lo denuncia l'ex presidente della commissione Bilancio Francesco Boccia (Pd). "Come accade spesso nel bilancio dello Stato - aggiunge - il diavolo è sempre nei dettagli e basta approfondire il quadro degli investimenti pubblici ...

C'è aria di "patrimonialina" : aumEnti delle imposte locali : A dirlo esplicitamente è stata giorni fa il vice ministro dell'Economia Laura Castelli durante l'assemblea dell'Anci. L'associazione dei comuni fa da tempo il tifo affinché si dia completa libertà ai ...

Google Maps introduce nuovi strumEnti per i locali : Google Maps punta ancora una volta al settore business e inserisce ulteriori servizi che potranno davvero risultare utili a chi vuole sponsorizzare in maniera semplice ed efficace il proprio locale. Già da tempo l’applicazione di leggi di più...

Assestamento di Bilancio : stabiliti i criteri di ripartizione dei fodi per gli Enti Locali : Il giorno dopo l'approvazione dell'Assestamento di Bilancio che ha stanziato i primi 5 milioni ai Comuni in gravi difficoltà economiche a causa dei debiti fuori Bilancio, la Conferenza permanente ...

Moody's taglia rating a 18 Enti locali ma conferma quello della Regione Lazio : Dopo aver declassato quello dell'Italia venerdì scorso, Moody's taglia il rating a 18 tra Regione ed enti locali italiani. Tranne alla Regione Lazio e alla Regione Sicilia: per la prima è stato ...

I millennials più intelligEnti sono meno tecnologici - ma aprono locali : Puntare tutto sul 13… rosso e… rien ne va plus! Giro di roulette su un numero che per la scaramanzia porta decisamente fortuna in Italia e così sicuramente sarà per i 3 giovani soci Roberto Bonifazi, Francesco Brandini e Daniele Gizzi che stanno scommettendo tutto su BOTTEGA 13 il nuovo riferimento “delle cose buone” e prossima, fresca apertura nel centro di Roma e precisamente in via dei Falegnami 14. Una vietta di quelle in cui si ...

Meteo Protezione Civile domani : tempo nel complesso stabile - ma locali piogge ancora presEnti : Nella giornata di domani avremo tempo complessivamente stabile sull'Italia, salvo locale instabilità su Isole Maggiori, medio versante Adriatico ed estremo Nord-Ovest. Ecco il bollettino della...

Concorsi Ministero Difesa - Università - Sanità ed Enti locali : proposte 17/10 : Ecco l’elenco di alcuni Concorsi indetti da vari Enti: Ministero della Difesa, Università, Aziende Sanitarie e alcuni Enti locali siciliani. Si tratta di opportunità di lavoro davvero interessanti. Ministero della Difesa Bando di reclutamento, per il 2019, di N. 2225 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare. Scadenza: 05 febbraio 2019. GURI. N.61 del 03-08-2018. Concorsi Università Università di ...

Cina - Enti locali hanno occultato 'iceberg' debiti da 6mila mld dlr : Lo stima l'agenzia di rating Standard and Poor's, in un rapporto in cui questa voce viene definita un "iceberg" che pone gravi rischi mentre l'economia potrebbe rallentare a causa delle dispute ...

sblocco avanzi di amministrazione per Enti locali e vincoli di finanza pubblica per il 2019; corso a villa umbra : Relatrice della giornata formativa: Paola Mariani, Direttore Amministrativo contabile presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al centro ...

Cardani (Agcom) : «Ci sono emittEnti locali che occupano solo frequenze» : Nell'attuale ripartizione dello spettro frequenziale ci sono «tv locali che si limitano a trasmettere un 'periscopio's, che - avendo una risorsa preziosa - non la sanno nè la vogliono utilizzare, ma la occupano sperando di poterla utilizzare o di poterla rivendere» in seguito. Ad affermarlo, in audizione al Senato, il presidente dell'Autorità per le comunicazioni, Angelo Marcello Cardani, parlando del tema della ...

Le Polizie locali di Milano e Bergamo intensificano la formazione degli agEnti : I ‘Ghisa’ milanesi collaboreranno alla formazione degli agenti di Polizia Locale di Bergamo in materia di controllo del trasporto pubblico

Il ministero : ponti e sicurezza - tocca agli Enti locali Reazioni furiose : Nessuno stanziamento a seguito del report post-Genova. Tagliani: così non si può operare. Rossi: chiuderemo i transiti