Empoli | verso l’esonero di Andreazzoli | Iachini in pole per la sostituzione

Empoli - Andreazzoli verso l’esonero : è già pronto Iachini : Empoli, Andreazzoli viaggia verso l’esonero dopo l’avvio pessimo in Serie A, la società sta già parlando con il sostituto: i dettagli Empoli, Aurelio Andreazzoli potrebbe essere esonerato già questa sera dopo un inizio di stagione disastroso da parte della sua squadra. Bel gioco sì, ma scarsi risultati per l’Empoli che ha messo in cascina solo 6 punti nelle prime 11 giornate di campionato dopo il ritorno in Serie A. ...