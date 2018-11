Emendamento inammissibile Sulla prescrizione spunta pure un giallo

ilgiornale

(Di lunedì 5 novembre 2018) Mentre Lega e Movimento 5 Stelle fanno i conti con le tensioni nella maggioranza sui temi più cari alle due anime del governo,riforma dellaun.Perché i deputati pentastellati si sono affrettati a ritirare l'sullo stop alladal primo grado di giudizioe ne hanno ripresentato uno sostanzialmente identico? Secondo le opposizioni - Pd e Forza Italia in testa - i grillini si sarebbero accorti che così come era stata formulata la proposta di modifica al ddl anti corruzione era a rischio inammissibilità. E così sono corsi ai ripari.In attesa che i leader e il premier Conte si vedano per dirimere una volta per tutte la questione, la prevista seduta delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera è slittata di un'ora. E all'avvio dei lavori la presidente della Giustizia, Giulia Sarti (M5S) ha annunciato il ritiro ...