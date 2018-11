Emanuela Folliero | Non giro da sola | un extracomunitario mi ha urlato ' bella bocca

Emanuela Folliero : “A Milano non giro in strada da sola. Gli extracomunitari mi urlano : “Bella bocca - pom**** gratis?”” : “Quando era meno pericoloso andare in giro per strada, mi rivolgevo direttamente agli uomini: ‘Scusa, hai perso l’ occhio?‘. Adesso non mi sento sicura. Non mi vesto appariscente ma l’altra sera torno a casa e un extracomunitario per strada mi urla: ‘Bella bocca, pom***o gratis?‘. In altri momenti avrei detto qualcosa, invece sono scappata a casa da mio marito”, parla così Emanuela Folliero. La ...

Emanuela Folliero : "Non si farà più il programma di salute su Rete 4 : una doccia fredda" : Senza più il lavoro di annunciatrice, Emanuela Folliero stava lavorando al suo nuovo programma dedicato al benessere e alla salute, previsto nella nuova Rete 4. Qualcosa, però, dev'essere andato storto perché il suddetto programma non vedrà mai la luce. "E' vero che condurrà un programma di salute e benessere?", le ha chiesto Alessandra Menzani sulle pagine di Libero. "Dovevo", ha risposto l'ex annunciatrice, con un velo di dispiacere. ...

Emanuela Folliero : "Al mio matrimonio ho capito che da alcuni segnali che mio padre era lì con me" : Emanuela Folliero si è raccontata a Verissimo e a stento è riuscita a trattenere la gioia e l'emozione parlando del suo matrimonio con Giuseppe Oricci.Dopo 9 anni di fidanzamento, i due sono convolati a nozze lo scorso settembre. Emanuela confessa di aver trovato il vero amore in Giuseppe Oricci e il giorno del matrimonio è stato il più bello della sua vita. Nonostante mancasse una persona a lei carissima: il papà. Morto qualche tempo prima, è ...

Emanuela FOLLIERO/ "Silvio Berlusconi non mi scelse per le tette - ma..." : EMANUELA FOLLIERO racconta del primo provino a Mediaset e di essere stata scelta da Silvio Berlusconi non per il suo prosperoso décolleté, ma per il il sorriso rassicurante(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 00:15:00 GMT)

Emanuela Folliero : ‘Dopo nove anni mi sposo’ : “Dopo nove anni insieme, Giuseppe (Oricci, ndr) mi ha fatto la proposta e il prossimo 26 settembre ci sposiamo”. Una raggiante Emanuela Folliero fa il grande annuncio direttamente dalle pagine del settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 19 settembre. La proposta A proposito del loro primo incontro la Folliero rivela: “Quando ho conosciuto Giuseppe ero single da più di un anno e appena l’ho visto mi è piaciuto ...

