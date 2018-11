Elisa Isoardi | Io e Matteo ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa | prima che fossero

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? Ci siamo lasciati per la lontananza - causata dai troppi impegni di entrambi" : Elisa Isoardi conferma, in esclusiva, al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 7 novembre, i motivi della sua clamorosa rottura con Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepremier, al quale era legata da quasi tre anni: Matteo Salvini e io ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima che fossero decise le nomine Rai, il che dimostra che, contrariamente a quanto dicono le malelingue, non ho mai sfruttato il nostro rapporto che, ...

Elisa Isoardi e l’addio a Salvini - tutti i meme : Isoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i ...

Elisa Isoardi ufficializza la fine della relazione con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Leggi le sue parole : “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”. Con una frase di Gio Evan, ormai il suo autore di riferimento, che accompagna una foto privatissima (possiamo... L'articolo Elisa Isoardi ufficializza la fine della relazione con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Elisa Isoardi - finita la storia con Matteo Salvini. Spunta un nuovo compagno : Elisa Isoardi mette fine alla storia con Matteo Salvini. O per lo meno ne ha dato l’annuncio ufficiale attraverso il suo profilo Instagram con una foto molto intima che ha suscitato non poche polemiche. Intanto, Dagospia, che tra i primi aveva dato la notizia della fine della love story, ha riportato che la presentatrice de La Prova del Cuoco avrebbe un nuovo compagno. Stando a quanto riporta il sito, la coppia sarebbe stata fotografata ...

Elisa Isoardi dice addio a Matteo Salvini : "Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo" : La conduttrice confessa su Instagram la fine della storia con il fidanzato Matteo Salvini. La coppia stava insieme dal 2015.

Gio Evan - Elisa Isoardi lascia Matteo Salvini con una foto a letto e una citazione di tale poeta : una combinazione da trauma irreversibile? : L’amore ai tempi di Gio Evan. Va bene che farsi lasciare su Instagram è per stomaci forti, ma farsi dire addio ricevendo un aforisma firmato da Giovanni Giancaspro deve essere un trauma irreversibile. Elisa Isoardi molla il fidanzato, ministro degli interni, Matteo Salvini, affrancando il francobollo web con un aforisma umoristico già diventato materia di studi filosofici e morali. Visualizza questo post su ...

Matteo Salvini e Elisa Isoardi - Dagospia rivela : “Lei ha già una nuova fiamma. Vivono insieme a Montesacro” : Dopo l’annuncio della rottura con Matteo Salvini, Elisa Isoardi avrebbe già una nuova relazione. A rivelarlo è il sito di Dagospia che già da alcune settimane sosteneva che il ministro dell’interno e la presentatrice della Prova del Cuoco si fossero lasciati. La Isoardi e il nuovo fidanzato, inoltre, vivrebbero già insieme, condividendo la casa di lei nel quartiere Montesacro a Roma. “Tra i paparazzi si mormora che ieri la ...

Gio Evan - chi è l'autore della frase citata da Elisa Isoardi nel messaggio per Matteo Salvini : La popolarità di Gio Evan è schizzata alle stelle da quando la conduttrice Rai Elisa Isoardi ha annunciato la rottura con il vice-premier Matteo Salvini con un post su Instagram. In molti si sono ...

Anna Moroni smentisce Elisa Isoardi : la verità su cosa è successo dopo l'addio della Clerici : FUNWEEK.IT - Ancora attriti tra Anna Moroni e Elisa Isoardi , stavolta accolti sulle pagine del settimanale Spy dove l'ex spalla di Antonella Clerici ha raccontato la sua ultima e nuovissima ...

Chi è Gio Evan - musicista e poeta amato da Elisa Isoardi 'La poesia è di tutti' : Gio Evan , all'anagrafe Giovanni Giancaspro , classe 1988 è uno scrittore e poeta, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Per chi non lo conoscesse e si stesse domandando chi è, si ...

La vendetta di Elisa Isoardi in una foto : Non c’è mai una ragione per cui un amore debba finire, cantava Cocciante. Ma ci sono un miliardo di cose che si possono fare per far sì che non finisca. Anche quando è già finito, rispondiamo noi, specialiste dell’abbraccio della gamba (certo, eravamo già a terra), campionesse del «ripensaci», generatrici automatiche del senso di colpa.-- Perché ogni storia ha un tempo supplementare che non fischia nessun arbitro, ma che tutti sappiamo. Il ...

Chi è Gio Evan - l’artista citato da Elisa Isoardi per dire addio a Matteo Salvini : Scrittore e poeta, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Ha mille sfaccettature Gio Evan, l’artista citato sui social da Elisa Isoardi nel post in cui comunica la fine della storia con Matteo Salvini. La conduttrice de La prova del cuoco, infatti, ha scelto una sua frase “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora” per salutare il compagno. Chi è Gio Evan Gio Evan ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi si sono lasciati - è ufficiale : il messaggio di lei : Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati: l’annuncio ufficiale sui social È finita tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. A dare ufficialmente l’annuncio è stata stamattina la presentatrice de La Prova del Cuoco in persona. Servendosi dei suoi spazi sui social, dopo aver condiviso una foto di lei e il Ministro su Instagram, la […] L'articolo Matteo Salvini ed Elisa Isoardi si sono lasciati, è ufficiale: il messaggio di lei ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi si lasciano : il post su Instagram - : La conduttrice televisiva annuncia la fine della relazione col vicepremier con un post sul social: "Con immenso rispetto dell'amore che c'è stato"