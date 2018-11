Elisa Isoardi e Salvini si sono lasciati L' annuncio con una foto su Instagram | «È stato

Chi è Gio Evan - il cantautore e poeta citato da Elisa Isoardi per il suo addio a Salvini : Con 416mila follower su Instagram, Gio Evan può contare su un discreto pubblico. Eppure molti, in queste ore, si stanno interrogando sulla sua identità. Il suo nome è comparso sull'account di Elisa Isoardi, che ha scelto di citarlo per annunciare sui social la fine della sua storia con Matteo Salvini."Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora", ha scritto la conduttrice su ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi si sono lasciati. Lei posta un autoscatto a letto col Ministro e scrive : “Mi manca quello che potevamo darci” : E’ finita tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini, ad annunciarlo la conduttrice che su Instagram si affida a una citazione di Gio Evan: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”. La presentatrice aggiunge poi un commento: “Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”, il tutto accompagnato da uno scatto insieme. Visualizza ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati : ‘Rispetto l’amore vero che c’è stato’ : “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”. Elisa Isoardi cita l’artista Gio Evan per annunciare sui social la fine della storia d’amore con Matteo Salvini. Una delle coppie più chiacchierate di sempre (gli Al Bano e Romina 2.0, praticamente) si dice addio e lo fa sapere al popolo della rete ...

