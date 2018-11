Elezioni Usa midterm 2018 | ultimi sondaggi Repubblicani in recupero

Investimenti ed Elezioni Usa : meglio concentrarsi sui fondamentali : Al di là dei timori legati ai possibili impatti che l'esito elettorale americano potrà avere sull'economia e sui mercati finanziari, crediamo che l'approccio giusto agli Investimenti debba essere il ...

Elezioni di metà mandato negli Usa : tutto quel che c’è da sapere : (Foto: Dan Kitwood/Getty Images) Martedì 6 novembre gli americani andranno alle urne per le Elezioni di metà mandato, il primo grande banco di prova per l’amministrazione Trump a due anni dal suo insediamento alla Casa Bianca. Le Midterm elections non hanno nulla a che vedere con la corsa alla Casa Bianca ma rinnovano parte del Congresso, eleggono i governatori di 36 dei 50 stati, rinnovano le assemblee legislative locali e, infine, esprimono il ...

Elezioni midterm - Trump in Tennessee accolto dal cantante Lee Greenwood con God Bless the USA : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in campagna elettorale per le Elezioni di midterm 2018, in Tennessee viene accolto dal cantante Lee Greenwood con God Bless the USA e una numerosa folla. _...

Elezioni di Midterm - come funzionano le consultazioni Usa di metà mandato : QUANDO SI VOTAPER COSA SI VOTAPERCHÉ SONO COSÌ IMPORTANTIPERCHÉ SONO COSÌ IMPORTANTIPERCHÉ SONO COSÌ IMPORTANTILA POSIZIONE DI TRUMPLA POSIZIONE DI TRUMPSITUAZIONE ATTUALECON CHE SISTEMA SI VOTACON CHE SISTEMA SI VOTAAFFLUENZA ALLE URNELE SFIDE IMPOSSIBILII GOVERNATORI E IL RESTO DEL VOTOcome SEGUIRE LE ElezioniNegli Stati Uniti si vota abitualmente per rinnovare parte del Congresso, composto da Camera e Senato, ogni due anni. Posso coincidere ...

Elezioni di mid-term Usa : i quattro scenari possibili : In dettaglio, la Cina è entrata nel WTO nel 2002 con i vantaggi concessi ai Paesi emergenti di cui ancora beneficia nonostante sia a ogni effetto un'economia emersa: le tariffe medie sono del 10%, ...

Elezioni Usa : un punto di stallo o un punto di svolta? : L'economia statunitense si trova nel mezzo della seconda fase espansiva più lunga della storia dal secondo dopoguerra e le previsioni individuano nell'ultima parte del 2020 l'inizio della recessione. ...

Borse e petrolio in calo alla vigilia delle Elezioni Usa di midterm : TRIMESTRALI, ARRIVA LA VALANGA Settimana ricca di dati societari, sia in Italia che nel resto dell'economia globale. Si comincia oggi con il settore auto. È in programma il consiglio di ...

Elezioni di midterm Usa : possibili conseguenze mondiali : Sempre secondo la Hadley: "La nostra economia non sta ancora producendo una crescita socialmente inclusiva, c'è una lunga lista di problemi sociali, budget, diritti, riforma dell'immigrazione che ...

Elezioni Midterm Usa - Obama : "Boom economia merito mio - non di Trump" - : L'ex presidente rivendica i meriti della sua amministrazione: "Quando sono arrivato alla Casa Bianca ho dovuto risolvere i problemi che ci avevano lasciato". E sul voto di metà mandato avverte: "È in ...

Elezioni Usa - martedì il voto di Midterm. I democratici puntano alla maggioranza della Camera : martedì 6 novembre gli Stati Uniti vanno al voto per le Elezioni di metà mandato. Si rinnovano gran parte del Congresso e 36 governatori su 50. In ballo ci sono tutti i 435 seggi della Camera , United ...

Sondaggi Midterm Usa 2018 : i polls sulle Elezioni americane - Sky TG24 - : Le rilevazioni prevedono per i Democratici la maggioranza alla Camera: un rischio che spaventa Donald Trump, che si troverebbe costretto a governare solo con il sostegno del Senato. Molte però le ...

Elezioni midterm Usa 2018 - repubblicani più a destra e democratici più a sinistra : l’effetto Trump è la polarizzazione : Se c’è un dato politico che queste Elezioni di midterm rendono evidente è la trasformazione interna che i due maggiori partiti, repubblicano e democratico, hanno subito in questi anni. Il GOP non ha resistito all’ascesa travolgente di Donald Trump e ora appare un partito molto meno ricco, articolato, diverso, rispetto a un paio di anni fa. Il nazionalismo populista incarnato e rivendicato dal presidente ha fatto piazza pulita di aree e temi ...

Elezioni Usa - perché Wall Street scommette sulla vittoria dei democratici : I profitti corporate sono saliti in media del 16,1%, spinti dall'andamento dell'economia e dai 'tax cut'. Gli indici sulla fiducia sono tutti positivi. La disoccupazione è scesa ai minimi dal 1969. E ...