Elezioni di metà mandato | svolta | impeachment o rielezione Trump?

Elezioni di metà mandato - duello fra Trump e Obama in vista del voto : Economia, sicurezza e immigrazione i temi della campagna di Trump Il presidente continua a cavalcare la buona salute dell'economia e la crociata contro l'immigrazione. La sua campagna non ha esitato ...

Guida alle Elezioni di metà mandato : Si vota il 6 novembre e in ballo c'è moltissimo, dalla rielezione di Trump fino all'impeachment The post Guida alle elezioni di metà mandato appeared first on Il Post.