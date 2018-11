Elezioni di metà mandato negli Usa | tutto quel che c’è da sapere

wired

(Di lunedì 5 novembre 2018) (Foto: Dan Kitwood/Getty Images) Martedì 6 novembre gli americani andranno alle urne per ledi, il primo grande banco di prova per l’amministrazione Trump a due anni dal suo insediamento alla Casa Bianca. Le Midterm elections non hanno nulla a che vedere con la corsa alla Casa Bianca ma rinnovano parte del Congresso, eleggono i governatori di 36 dei 50 stati, rinnovano le assemblee legislative locali e, infine, esprimono il voto in materia di alcuni specifici referendum. Gli americani dovranno eleggere tutti i 435 membri della Camera e un terzo circa dei 100 senatori (35, in questa occasione). L’assetto attuale vede le due ali del Congresso, ovvero la Camera dei rappresentati e il Senato, a maggioranza repubblicana, ovvero (teoricamente) fedele al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Un assetto che non si verifica molto spesso nella vita politica americana e ...