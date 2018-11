Elettra Lamborghini ha confermato | con Afrojack è ufficiale su Instagram

Elettra Lamborghini si confessa : pantera solo sul palco : Posso avere tutti i tatuaggi del mondo, ma resto ossessionata dal galateo. Non mi piacciono i palestrati, l'uomo mi deve prendere di testa Anche se il mio ultimo singolo si chiama Mala, che vuol dire ...

MTV EMA 2018 : Elettra Lamborghini e Afrojack splendidi al loro primo red carpet insieme : New couple alert The post MTV EMA 2018: Elettra Lamborghini e Afrojack splendidi al loro primo red carpet insieme appeared first on News Mtv Italia.

Elettra Lamborghini a Verissimo : “Sono vecchio stampo e non mi piacciono i famosi” (video) : Come ogni sabato, Silvia Toffanin apre le porte del salotto di Verissimo su Canale5 per le interviste a cuore aperto con i personaggi della tv che raccontano del loro lavoro ma anche della loro vita, tra momenti simpatici e momenti commoventi. Nella puntata di oggi 3 ottobre tanti ospiti e abbiamo trovato anche Elettra Lamborghini a Verissimo che ha raccontato a Silvia Toffanin e al pubblico un po’ di sé. 24 anni, Bolognese, nipote di ...

Verissimo - Elettra Lamborghini confessa : “Non mi piacciono certe trasmissioni…” : Elettra Lamborghini si confessa a Verissimo da Silvia Toffanin Poco fa a Verissimo è arrivata Elettra Lamborghini, la quale ha parlato della sua vita privata e lavorativa con la conduttrice Silvia Toffanin. In questa circostanza ha celebrato il grandissimo successo discografico ottenuto in questi ultimi mesi con il suo primo singolo intitolato “Pem Pem”. E giusto poche settimane fa è uscito anche il suo nuovo brano intitolato ...

Verissimo - anticipazioni e ospiti 3 novembre : Elettra Miura Lamborghini - Valeria Marini e Alena Seredova : Una puntata tutta al femminile, questo è quello che ha annunciato il nuovo promo di Verissimo che annuncia anticipazioni e ospiti della puntata di sabato 3 novembre. Il programma di Silvia Toffanin tornerà in onda al solito orario nel pomeriggio di sabato nonostante il lungo fine settimana festivo e quello che è successo per via della frana che sembra li abbia “intrappolati” a Portofino all’interno del castello ...

Mercedesz Henger come Elettra Lamborghini? Nuovo singolo per la figlia di Eva : Mercedesz Henger torna con Nuovo singolo: dopo il successo di Boomerang la figlia di Eva Henger annuncia lancio di un Nuovo brano Mercedesz Henger continua la sua incursione nel mondo della musica. A tre mesi di distanza dall'uscita del suo primo singolo Boomerang, la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi torna sotto i riflettori […]

Elettra Lamborghini : "Mi sono avvicinata a Dio - leggo la Bibbia e compro tanti rosari" : Una Elettra Lamborghini inedita sulle colonne di Rolling Stone, raggiunta dai microfoni del magazine in occasione dell'uscita del suo secondo singolo, "Mala". Dopo il successo del brano d'esordio "Pem Pem", l'ereditiera si confessa alla rivista, rivelando alcuni dettagli del rapporto mistico che la lega a Dio. Nonostante davanti alle telecamere finisca spesso il suo lato più esuberante e libidinoso, la ricca ereditiera non trascura mai ...

Elettra Lamborghini rivela : «Nella realtà sono una suorina - leggo anche la Bibbia» : Non tutto è come sembra. Almeno secondo Elettra Lamborghini, che in un'intervista a Rolling Stone smentisce l'immagine sexy di "cattiva ragazza" della tv. «Mi...

Elettra Lamborghini parla con Dio : Elettra Lamborghini ha rivelato in un'intervista il suo lato spirituale. Dopo l'uscita del suo nuovo singolo ' Mala ', Rolling Stone ha parlato con l'ereditiera della discrepanza tra la provocazione ...

Elettra Lamborghini - la confessione inattesa : 'Ho parlato con Dio - mi risponde sempre' : Elettra Lamborghini si confessa in un'intervista del tutto inedita rilasciata al magazine Rolling Stone, dove ha avuto modo di raccontare per la prima volta anche il suo avvicinarsi a Dio e in generale alla fede, rivelando di essere diventata credente dopo un'esperienza in aereo che l'ha fatta cambiare nettamente. La cantante, infatti, ha raccontato di aver 'parlato con Dio' durante questo viaggio in aereo e da quel momento si è avvicinata ...

Elettra Lamborghini con la mia musica volo in Brasile : Elettra Lamborghini non passa inosservate, oltre ai reality internazionali fa parlare di sé anche per la sua musica. I suoi due singoli, “Pem Pem” e “Mala”, hanno scalato le classifiche mondiali: “Voglio continuare sul reggaeton, mi piace far ballare: non è una musica solo estiva, di sicuro non nei mercati latini”, spiega. “Prima ancora di ‘Pem Pem’ erano almeno due anni che andavo in studio ...

Twerking : origini - storia - icone e trend da Miley Cyrus a Elettra Lamborghini : Prova a digitare TWERK su Instagram e imposta la ricerca per hashtag: ti si aprirà un mondo. Le formule #twerkqueen #twerk #twerkthatass #twerkvids #twerktwerk ti foraggeranno con decine di migliaia di video amatoriali di lati B che dondolano al ritmo di gangsta rap e pop. Con molta probabilità digitando oggi la parola “Twerking” su Google, appariranno un derriere tatuato e il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, “Mala”. ...