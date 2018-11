Eicma 2018 | Ducati Panigale V4 R e le altre novità

gqitalia

(Di lunedì 5 novembre 2018) Come da tradizioneha anticipato l’apertura dell’di un paio di giorni, presentando tutte le suedurante una serata dedicata ed esclusiva chiamataWorld Première. Si è tenuta al Teatro Linear Ciak nella parte finale della convention che ha riunito a Milano i concessionari ufficiali, circa mille persone in rappresentanza dei 734 dealer presenti in 91 paesi. Claudio Domenicali, numero uno della Casa di Borgo, ha tolto personalmente il velo alle nuove arrivate della gamma 2019, tra cui c’era l’attesissimaV4 R, cioè la motocicletta che ha il compito di riportare il marchio emiliano alla vittoria nel campionato Superbike. Ad aprire la passerella sono state lepresentate in anticipo rispetto al Salone di Milano: la rinnovata gamma Scrambler, con quattro nuove proposte che vanno dalla versione Icon alle più specifiche ...