E’ finita tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini

La storia d'amore tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi è finita : L'amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è finito. La conduttrice ha 'postato' su Instagram un selfie che la ritrae a letto con il leader della Lega. Il testo che aggiunge a commento è una composizione dedicata dal poeta Gio Evan al rimpianto di un amore finito: "Non è quello che ci siamo dati a mancarmi ma quello che avremmo dovuto darci ancora". "Con immenso rispetto ...

Grande Fratello Vip - tra Jane Alexander ed Elia Fongaro è già finita. Alessandro Cecchi Paone - la soffiata : Per lui, Jane Alexander ha anche lasciato in diretta il suo fidanzato, addirittura dopo una proposta di matrimonio. Ma Elia Fongaro , di fresco eliminato dal Grande Fratello Vip , non avrebbe alcun ...

Giornata dell'Unità Nazionale. A Cervia lo spettacolo musico-teatrale "La grande guerra è finita!" : Gli spettacoli assomigliano a dei viaggi, a dei viaggi virtuali, movimenti dello spirito nello spazio e nel tempo. Ogni giorno è un viaggio. Ogni amore è un viaggio. Ogni vita è un viaggio. Ogni ...

Uomini e Donne - per i fan non ci sono dubbi : “Tra Ida e Riccardo è finita”. Ecco perché : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ancora loro. Non si parlava della coppia nata al trono over di Uomini e Donne da un po’. Da quando, dopo infiniti alti e bassi e l’ultima, pesantissima, litigata, la ex dama e l’ex cavaliere avevano fatto pace e deciso di rifiutare l’offerta di Maria De Filippi di restare nel programma. Avevano deciso di riprovarci e sembravano entrambi convintissimi. Dopo l’ennesima tempesta, l’ultima intervista rilasciata da ...

MotoGp - Australia : stagione finita per Crutchlow - frattura alla gamba : PHILLIP ISLAND - stagione finita per Cal Crutchlow. Il pilota LCR Honda Castrol è stato protagonista di una brutta caduta nelle seconde libere del Gran Premio di Australia. L'uscita di pista ad ...

Temptation Island Vip - Andrea Zenga : ‘Con Alessandra Sgolastra è finita’ : “La nostra storia è finita”. Andrea Zenga non fa tanti giri di parole per parlare della situazione con Alessandra Sgolastra. I due sono stati tra i protagonisti di Temptation Island Vip ma per loro non c’è stato il lieto fine. L’avvicinamento della ragazza al tentatore Andrea Cerioli ha provocato delle ferite difficili da sanare nella loro storia, e nonostante i due abbiano ammesso anche nella puntata speciale di Uomini e ...

Grande Fratello Vip – È finita tra Stefano Sala e Dasha? La fidanzata del modello cancella le foto social insieme : “sono ferita” : Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre più vicini, la fidanzata del modello mostra il suo malcontento per la situazione creatasi al Grande Fratello Vip: le dichiarazioni di Dasha ed il suo gesto sui social Al Grande Fratello Vip oltre al tira e molla tra Francesco Monte e Giulia Salemi, un’altra intesa pare essere nata: quella tra Stefano Sala e Benedetta Mazza. Peccato però che il bel modello sia impegnato sentimentalmente fuori ...

MotoGp – Non è ancora finita! Marquez promette battaglia in Australia : “ci sono ancora due titoli da conquistare” : Marc Marquez non ha intenzione di adagiarsi sugli allori dopo la vittoria del suo settimo titolo Mondiale: le parole dello spagnolo alla vigilia del Gp dell’Australia Poco tempo per festeggiare il settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, per Marc Marquez e il team Honda: lo spagnolo e tutto il suo staff sono già con la mente alla prossima gara, la seconda del Trittico Asiatico, in programma domenica in Australia, ...

Cinque Stelle al Circo Massimo - attesi Conte e Grillo. Di Maio : "La nostra battaglia non è finita" : ...30 Davide Casaleggio 15:37 Giuseppe Conte 15:47 Luigi Di Maio 16:05 Beppe Grillo La lettera di Di Maio 'Da quando i cittadini hanno iniziato a occuparsi della politica, in Italia è cambiato tutto. ...

Cinque Stelle al Circo Massimo - attesi Conte e Grillo. Di Maio : “La nostra battaglia non è finita” : È partita la seconda giornata di “Italia 5 Stelle”, la kermesse del M5S al Circo Massimo, con un bagno di folla di Luigi Di Maio che fra selfie e strette di mano ha salutato gli attivisti ma non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti assiepati intorno a lui. Ci sono anche i no Tap, con un cartello dal fondo giallo «Melendugno c’è. No Tap» ma spie...

Tra Neymar e Bruna è finita per colpa della politica in Brasile? : Neymar sta vivendo un periodo un po' particolare della sua vita calcistica e privata. Dalla Spagna continunano a parlare di pentimento da parte del brasiliano nell'aver lasciato il Barcellona e del suo grande desiderio di tornare a giocare con Lionel Messi già nella prossima stagione. Il Psg dello sceicco Nasser Al-Khelaifi, però, ha investito la bellezza di 222 milioni di euro per strapparlo ai blaugrana nella passata stagione e per questa ...

È finita tra David e Victoria Beckham? Le parole dell’ex calciatore non fanno ben sperare : David e Victoria Beckham potrebbero essersi lasciati: a far insospettire i fan le dichiarazioni dell’ex calciatore alla tv australiana David Beckham e la moglie Victoria si sono lasciati o sono in crisi? Le dichiarazioni dell’ex calciatore alla tv australiana hanno fatto drizzare le antenne ai fan della coppia. Le parole dell’ex centrocampista inglese, sex symbol internazionale, hanno insospettito proprio tutti i ...

Tra Rihanna e Drake non è mai finita? Il rapper ha sognato la “famiglia perfetta” con la popstar : La storia d'amore tra Rihanna e Drake continua a far sognare il pubblico che si è appassionato alla coppia: nonostante i due non abbiano mai parlato pubblicamente della loro relazione, nata oltre dieci anni fa e proseguita tra allontanamenti e riavvicinamenti, negli ultimi tempi il rapper sembra voler affermare apertamente il suo amore mai sopito per la popstar. Drake e Rihanna si sono conosciuti nel 2005 a Toronto, mentre la cantante era ...