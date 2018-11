Ducati presenta le grandi novità per EICMA 2018

sportfair

(Di lunedì 5 novembre 2018)a Milano la gamma 2019: nove moto, di cui tre completamente nuove, tre nuove versioni, e un’inedita e-mtb da enduro Una spettacolare cornice ha permesso alla Casa motociclistica bolognese dire leche animeranno, in programma alla Fiera di Milano-Rho dall’8 all’ 11 novembre. LaWorld Première 2019 è stata la parte conclusiva della Global Dealer Conference che ha riunito a Milano i concessionari, circa mille persone in rapnza dei 734 dealer presenti in 91 paesi. L’evento, che ha avuto una copertura mondiale in live streaming e la diretta televisiva sul canale 208 Sky Sport MotoGP, si è svolto nella serata di domenica 4 novembre sul palco del Teatro Linear Ciak di Milano. Claudio Domenicali, Amministratore DelegatoMotor Holding, ha tolto personalmente il velo alledella gamma 2019, facendo il punto su ...