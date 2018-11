sardanews

Dramma alloggi a Cagliari: oltre 100 persone per una casa popolare in via Is Mirrionis

(Di lunedì 5 novembre 2018) Il primo rinuncia, il secondo accetta e gli altri 58 tornano acon le pive nel sacco dopo poco più di 20 minuti. Con l'amaro in bocca per il sogno svanito. Cronaca di una giornata in via Is, al numero civico 94 b, dove stamattina100si sono presentate speranzose si entrare in possesso, dopo anni di graduatoria, di uno ...