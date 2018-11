Dopo i morti di Casteldaccia in Sicilia si scopre l' abusivismo

è tornato il maltempo Dopo 24 ore di tregua. Albero su auto - 2 morti in Val d Aosta. Piove su gran parte d Italia : È ancora emergenza maltempo in tutta Italia, con nuovi peggioramenti specialmente nel Veneto e nelle regioni centrali tirreniche. Il maltempo, anche con fenomeni intensi, interessa ancora anche ...

Indonesia - aereo cade in mare Dopo il decollo : 189 morti. Fra le vittime un ventiseienne di Massa : Si chiamava Andrea Manfredi e si trovava a Giacarta. Centinaia i messaggi di cordoglio sul suo profilo Instagram

Tragedia Leicester – Quattro i morti Dopo lo schianto dell’elicottero - tra le vittime anche il patron Srivaddhanaprabha : Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente del club e uno dei figli sarebbero rimasti uccisi insieme ai piloti dopo lo schianto dell’elicottero Le notizie si rincorrono, trovando via via sempre più fondamento. Lo schianto dell’elicottero nel parcheggio dello stadio del Leicester ha provocato la morte di Vichai Srivaddhanaprabha, proprietario del club e del velivolo, oltre che quella dei piloti e di uno dei figli ...

Pittsburgh - almeno 8 morti Dopo sparatoria in sinagoga : di almeno otto morti e diversi feriti il bilancio, provvisorio, della sparatoria compiuta da un uomo armato nella sinagoga «The Tree Life» di Pittsburgh, Stati Uniti,. L'uomo che ha aperto il fuoco, ...

I due amici morti in auto a 18 anni - tragedia sette giorni Dopo la festa : amici per la pelle, uniti per sempre da un terribile destino. Pasquale D'Agosto e Vincenzo Pepe condividevano gli interessi e i sogni di tanti ragazzi della loro età: la musica, lo sport, le serate con gli amici, le gite fuori porta. Nel centro cilentano ieri c'era tanta incredulità e tanta amarezza. Fino a qualche momento prima i due ragazzi erano stati visti in giro, allegri e ...

I due amici morti in auto a 18 anni - tragedia sette giorni Dopo la festa : amici per la pelle, uniti per sempre da un terribile destino. Pasquale D'Agosto e Vincenzo Pepe condividevano gli interessi e i sogni di tanti ragazzi della loro età: la musica, lo sport, le serate con gli amici, le gite fuori porta. Nel centro cilentano ieri c'era tanta incredulità e tanta amarezza. Fino a qualche momento prima i due ragazzi erano stati visti in giro, allegri e ...

Yemen : ciclone Luban - 12 morti Dopo il suo passaggio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Le risate degli assassini di Manuel Dopo l'omicidio. La madre : "Belve - vi vorrei morti" : Ridevano dopo aver ucciso Manuel, ed erano pronti ad uccidere ancora. In una delle intercettazioni fatte per scoprire la verità sull'omicidio di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer ammazzato per un credito di droga, si sente uno degli accusati, Christian Fodde, commentare il delitto e ridere: "Dovevi vedere per credere? Io me la rido perché non me ne frega un c...eh vabbè. Non me ne devi dare soldi perché... è ...

Scontro tra 2 auto Dopo matrimonio : 20 morti/ Ultime notizie - New York : "una strage" - coinvolta limousine : Scontro tra 2 auto dopo matrimonio a New York: almeno 20 morti. coinvolta anche una limousine con a bordo alcuni invitati. Polizia parla di una vera e propria strage.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 18:54:00 GMT)

Scontro fra due auto Dopo un matrimonio : almeno 20 morti a New York : NEW York almeno 20 morti: la polizia dello Stato di New York ha comunicato che nel pomeriggio di sabato un incidente a circa 60 km dalla città di Albany ha causato una strage. Una limousine che ...

La notte dei morti viventi (1968). Storia e pregi di un capolavoro attuale anche Dopo 50 anni : Politico in modo straordinariamente attuale, capostipite dello zombie-movie moderno, denso di contenuti intrinsechi: in una parola, un capolavoro. Era il 1°ottobre 1968, quando al Fultom Theatre di Pittsburgh fu proiettato per la prima volta La notte dei morti viventi, primo lungometraggio di George A. Romero, che sconvolse il pubblico, anche adolescente – i divieti dall’MPAA non erano ancora entrati in vigore. In Italia ilfilm ...

Lago di Bracciano - la denuncia : “Cani morti Dopo aver bevuto acqua - servono verifiche” : “Non c’è pace per il Lago Sabatino (Lago di Bracciano, ndr), alcuni residenti sostengono che alcuni cani dopo aver bevuto l’acqua del Lago sono morti a causa di cinobatteri, oltre a riferire del proliferare dell’alga blu”. E’ quanto dichiara in una nota Vanda Soriente, responsabile per il Lazio del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale. “Ma c’è confusione – prosegue – perché i ...

Indonesia senza tregua - Dopo terremoto e tsunami erutta il vulcano Soputan : i morti sono oltre 1400 : Indonesia senza tregua. L'isola di Sulawesi, già colpita da un violento terremoto e da uno tsunami la settimana scorsa, è stata scossa questa mattina dall'eruzione...

Indonesia : vulcano erutta Dopo terremoto e tsunami/ Ultime notizie - allerta lava e fumo : 1400 morti a Sulawesi : Indonesia, 1347 morti dopo terremoto e tsunami. Ultime notizie, 60mila sfollati, centinaia i dispersi, ci sono 200mila persone che hanno bisogno di aiuto(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:00:00 GMT)