Domenica live | il trionfo di Barbara D' Urso contro Mara Venier | la sentenza dei dati di

Domenica live : Asia Nuccetelli e Cristian Imparato si accusano a vicenda di essersi rifatti. Guarda il Video : Asia Nuccetelli è rimasta circa un anno lontana dalla TV e dai social network, ma oggi è tornata (con un nuovo look) da Barbara d’Urso a Domenica Live, dove si è scontrata prima con... L'articolo Domenica Live: Asia Nuccetelli e Cristian Imparato si accusano a vicenda di essersi rifatti. Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ascolti TV | Domenica 4 novembre 2018. Fazio 14.5%-13% - Morandi 15.5%. In sovrapposizione Domenica live 17.59% - Domenica In 15.42% : L'Isola di Pietro Nella serata di ieri, Domenica 4 novembre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.647.000 spettatori pari al 14.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 23.49 – la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.347.000 spettatori pari al 15.5% di share. Nel periodo di sovrapposizione dalle ...

Ascolti TV | Domenica 4 novembre 2018. Fazio 14.5%-13% - Morandi 15.5%. Domenica live leader : L'Isola di Pietro Nella serata di ieri, Domenica 4 novembre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.647.000 spettatori pari al 14.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 23.49 – la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.347.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Speciale TG2 ha catturato ...

Barbara D’Urso trionfa con Domenica live e batte Mara Venier : Ascolti tv, Mara Venier sconfitta: Barbara d’Urso vola con Domenica Live La guerra della Domenica continua. Tra Mara Venier e Barbara D’Urso è battaglia a colpi di share. Domenica Live continua a confermarsi il programma più seguito del pomeriggio Domenicale. Il salotto di Barbara D’Urso ha fatto registrare ascolti in crescita e picchi di oltre il 22% di share. I blocchi del contenitore del dì festivo della rete ammiraglia del ...

Domenica live - Mila Suarez : “Per Alex ho messo a rischio la mia vita” : Mila Suarez tuona contro Alex Belli dopo Domenica Live Dopo l’intervista di ieri di Alex Belli avvenuta a Domenica Live, la sua ex fidanzata Mila Suarez ha voluto rispondere alle parole dell’ex attore di Centovetrine su Instagram, accusandolo di aver messo a repentaglio anche la sua vita. La modella dopo aver caricato la foto che ritraeva documentazioni dell’Humanitas research hospital, nella didascalia dell’immagine ha ...

Domenica In vs Domenica live : Ascolti tv pomeriggio 4 novembre 2018 : Siamo di nuovo qua: Domenica In vs Domenica Live. Chi ha vinto secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, Domenica 4 novembre 2018? Cosa è successo in entrambe le trasmissioni e quali ospiti di Mara Venier o Barbara d’Urso potrebbero aver spostato l’ago della bilancia e tenuto incollati alla tv più telespettatori possibili? Ecco i dati Auditel ed il riassunto di quanto è accaduto. Domenica Live: defezioni nel salotto di Barbara ...

Asia Nuccetelli torna a Domenica live : "Mi sono rifatta. Non ho problemi a dirlo" : Proprio qualche puntata fa in diretta a Domenica Live la madre, l'ex soubrette di Non è la Rai Antonella Mosetti, aveva detto che per colpa del bodyshaming sua figlia Asia Nuccetelli avrebbe lasciato la tv. Evidentemente, Barbara d'Urso non poteva sopportare un simile affronto, così è riuscita - forse senza nemmeno troppa fatica - a riportarla sul piccolo schermo, per giunta all'interno del suo programma.Ecco così che Asia Nuccetelli si è ...

Domenica live - 'lo zampino di Romina Power e Mara Venier dietro l'assenza di Albano Carrisi da Barbara D'urso' : Lo zampino di Romina Power e di Mara Venier nella 'buca' data da Albano Carrisi a Barbara D'Urso ? La teoria, clamorosa, prende piede sui social. Carmelita, a Domenica Live , ha spiegato cos'è ...

Domenica live - Asia Nuccetelli lascia tutti a bocca aperta : ritoccata e dimagrita - com'è diventata ora : Torna in tv Asia Nuccetelli , e a Domenica Live la sorpresa è notevole. La figlia di Antonella Mosetti infatti da mesi era al centro del gossip per i suoi ritocchini che, a detta della mamma, l'...

Domenica live - la Marchesa d'Aragona e la rivelazione : 'Mi hanno chiesto 60mila euro - e io...' : L'unica Marchesa d'Aragona è Daniela Del Secco . La verità ufficiale arriva a Domenica Live , dove Barbara D'Urso ha invitato la diretta interessata e un esperto di araldica: la Marchesa, ha ...

Asia Nuccetelli si scaglia contro Raffaello Tonon : salgono i toni a Domenica Live : 'Sono dimagrita - continua Asia Nuccetelli - perché ho avuto un anno difficile, faccio sport tutti i giorni'. Karina Cascella che, in passato, l'aveva attaccata, oggi commenta: 'Asia stai molto ...

Domenica live - Alex Belli risponde a Mila Suarez : "E' finita perché non siamo fatti per stare insieme" (video) : Alex Belli è stato ospite di Domenica Live per replicare alle dichiarazioni rilasciate dalla sua ex fidanzata Mila Suarez 7 giorni fa che ha accusato l'attore di Centovetrine aver rovinato il rapporto per essersi avvicinato ad un'altra ragazza: "Alex mi ha distrutta psicologicamente. Non voglio perdonarlo ma neppure odiarlo. Voglio dimenticarlo del tutto"Lui smentisce le parole della ex corteggiatrice di Uomini e Donne come se volesse ...

Domenica live - Eva Henger spaventa Barbara D'Urso in diretta : 'Ho sentito una cosa'. Operazione urgente : Intervento urgente per Eva Henger . Ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live , l'ex pornostar ungherese ma ormai italiana d'adozione ha rivelato: 'Quando ero all' Isola dei Famosi mi sono accorta di ...

Domenica live - Al Bano 'bidona' una Barbara d'Urso irritata (video) : Ore 13:25: "Siamo molto preoccupati, non abbiamo notizie di Al Bano ma sembra che abbia avuto un malore ieri dopo un concerto a Zurigo" Barbara d'Urso in collegamento al Tg5 annuncia in diretta la possibile assenza del cantante Pugliese a Domenica Live - anticipata da TvBlog in un retroscena - una brutta gatta da pelare per la struttura dell'ottava puntata del contenitore festivo di Canale5 che così subisce il classico cambio in corsa.Alle ...